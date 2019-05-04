Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

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Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погиблиРубрика: проиcшествия
31.05.2019 15:19
Фото из группы «Месторасположение ДПС – город Мариинск» в соцсети «ВКонтакте»
Автомобиль ВАЗ сильно смяло после столкновения с «Газелью» в Кемеровской области.
Вечером 30 мая в Ижморском районе Кемеровской области произошла страшная авария: на трассе Р-255 «Сибирь» в районе села Красный Яр столкнулись «Газель» и ВАЗ-2114. В результате ДТП оба водителя погибли на месте.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. На фото с места происшествия видно, что один из автомобилей сильно смяло после столкновения.
Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, сегодня, 31 мая, водитель Honda Integra врезался в дерево и погиб под Новосибирском.
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