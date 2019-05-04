Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

Фото из группы «Месторасположение ДПС – город Мариинск» в соцсети «ВКонтакте»

Автомобиль ВАЗ сильно смяло после столкновения с «Газелью» в Кемеровской области.

Вечером 30 мая в Ижморском районе Кемеровской области произошла страшная авария: на трассе Р-255 «Сибирь» в районе села Красный Яр столкнулись «Газель» и ВАЗ-2114. В результате ДТП оба водителя погибли на месте.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. На фото с места происшествия видно, что один из автомобилей сильно смяло после столкновения.

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, сегодня, 31 мая, водитель Honda Integra врезался в дерево и погиб под Новосибирском.