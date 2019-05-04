Строительный кран рухнул на детский сад в Кузбассе

фото со страницы «Подслушано Гурьевск» в социальной сети «ВКонтакте»

ЧП произошло в Гурьевске Кемеровской области; теперь жители окрестных домов боятся близости со строительной площадкой.

Информация о падении строительного крана появилась в группе «Подслушано Гурьевск» в социальной сети «ВКонтакте». Кран на гусеничном ходу прилёг на бок в тот момент, когда переносил строительную плиту на площадке, где возводят новый детский сад.

«Если второй упадёт, точно попадёт на жилой дом», – пишут пользователи сети.

На кадрах видно, что в момент падения пострадала кабина строительной техники. О пострадавших не сообщается.

Напомним, 26 мая при падении строительного крана в Томской области пострадал крановщик.