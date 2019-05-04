Строительный кран рухнул на детский сад в Кузбассе

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Строительный кран рухнул на детский сад в КузбассеРубрика: проиcшествия
31.05.2019 12:49
фото со страницы «Подслушано Гурьевск» в социальной сети «ВКонтакте»
ЧП произошло в Гурьевске Кемеровской области; теперь жители окрестных домов боятся близости со строительной площадкой.
Информация о падении строительного крана появилась в группе «Подслушано Гурьевск» в социальной сети «ВКонтакте». Кран на гусеничном ходу прилёг на бок в тот момент, когда переносил строительную плиту на площадке, где возводят новый детский сад.
«Если второй упадёт, точно попадёт на жилой дом», – пишут пользователи сети.
На кадрах видно, что в момент падения пострадала кабина строительной техники. О пострадавших не сообщается.
Напомним, 26 мая при падении строительного крана в Томской области пострадал крановщик.
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