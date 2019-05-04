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Уличный бассейн с пляжем за 90 миллионов появился на месте порубок в парке Новосибирска

Рубрика: общество

31.05.2019 19:07

Фото из группы "Парк культуры и отдыха "Сосновый бор" "ВКонтакте"

Пляжный комплекс на 500 человек с бассейном потребовал вырубки 15 деревьев в Новосибирске; инвестор будет отчислять 10% с каждого билета на развитие парка.

Новосибирская компания «Контек-Сиб» достроила пляжный комплекс с уличными бассейнами в парке «Сосновый бор». Сегодня авторы проекта подготовили водный комплекс к открытию, которое состоится 1 июня – уже завтра.

Строительство бассейнов вызвало недовольство части местных жителей в соцсетях и стало предметом жаркого обсуждения на 35-й сессии Совета депутатов Новосибирска 22 мая. Вопрос вынесли на обсуждение после вырубки около 15 деревьев в парке, защищала проект руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. 

По данным департамента, компания «Контек-Сиб» предложила мэрии проект открытого бассейна только в марте. Комплекс бассейнов должен был стать нестационарным объектом, по словам Анны Терешковой – инвестор вложил более 90 миллионов рублей. Вход в бассейн будет платным, однако администрация парка культуры и отдыха «Сосновый бор» будет получать 10% прибыли от продажи билетов. Инвестор пообещал восстановить срубленные 15 деревьев, а депутаты, получив ответы на  вопросы, рекомендовали департаменту мэрии заранее информировать местных жителей в случае строек и вырубок в парках и посоветовали главе департамента Анне Терешковой проводить в таком случае личные встречи с местными жителями.      

Открывающийся комплекс «Бассейн румба пляж» займёт около гектара в парке «Сосновый бор». По данным группы парка «ВКонтакте» здесь будет несколько бассейнов с подогревом воды: большой бассейн 30х15 метров, детский бассейн, а также пляж с шезлонгами, рассчитанный на 500 посетителей. Комплекс будет работать с 10:00 до 22:00, билеты стоят тысячу рублей на весь день. Многодетным семьям и льготниками можно будет купить билет за 500 рублей, дети до 5 лет – бесплатно, но обязательно сопровождение взрослого.

Программа открытия бассейна включает в себя выступление по синхронному плаванию в 11:30, флеш-моб в бассейне в 13:00, выступление иллюзиониста в 14:00 ,выступление кубинского вокалиста Cq Plam в 20:00 и другие мероприятия.

Напомним, в апреле новосибирцы вышли на митинг против застройки парка имени Кирова.

 

Теги: развлечения строительство инвестиции парки

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Стала известна причина остановки новосибирского метро

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сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

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Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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