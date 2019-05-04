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В МАК назвали причины авиакатастрофы SSJ100 в Шереметьево

Рубрика: общество, проиcшествия

31.05.2019 10:39

фото wikipedia.org

В одной из крупнейших авиакатастроф в России, по мнению экспертов, виноваты пилоты авиалайнера.

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшее 5 мая в аэропорту Шереметьево, случилось из-за «грубых приземлений», сообщил ТАСС ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман.

Это сообщение подтверждает информацию, которая была опубликована в СМИ ранее: экипаж самолёта допустил грубые ошибки, в частности, при посадке не были выпущены тормозные щитки.

Предварительный отчет МАК об авиакатастрофе в Шереметьево может быть опубликован к 5 июня.

Напомним, 5 мая из горящего самолёта SSJ100 удалось спасти 37 человек из 78.

 

Теги: авиация

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