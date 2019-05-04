В МАК назвали причины авиакатастрофы SSJ100 в Шереметьево

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В МАК назвали причины авиакатастрофы SSJ100 в ШереметьевоРубрика: общество, проиcшествия
31.05.2019 10:39
фото wikipedia.org
В одной из крупнейших авиакатастроф в России, по мнению экспертов, виноваты пилоты авиалайнера.
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшее 5 мая в аэропорту Шереметьево, случилось из-за «грубых приземлений», сообщил ТАСС ведущий эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимир Кофман.
Это сообщение подтверждает информацию, которая была опубликована в СМИ ранее: экипаж самолёта допустил грубые ошибки, в частности, при посадке не были выпущены тормозные щитки.
Предварительный отчет МАК об авиакатастрофе в Шереметьево может быть опубликован к 5 июня.
Напомним, 5 мая из горящего самолёта SSJ100 удалось спасти 37 человек из 78.
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Спасатели вытащили мужчину без сознания из автомобиля в Новосибирске
Гнездо с живой трясогузкой вновь обнаружили под капотом машины в Новосибирской области
Жители Новосибирска готовы принять гомосексуальную ориентацию своих коллег
Новосибирским второклассникам предложили исследовать чудеса святой воды
Девятиклассник спас тонувшую в ледяной воде девочку на севере Красноярского края
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