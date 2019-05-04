В новосибирском метро остановились поезда

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На станции «Речной вокзал» пассажиры уже больше 25 минут сидят в вагонах; составы не идут.

В новосибирской подземке по неизвестным причинам остановились поезда. Как сообщают очевидцы, движение не осуществляется уже в течение 25 минут.

«Люди сидят в вагонах, двери открыты, что происходит никто не сообщает», – рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска Дарья.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, движение остановлено из-за попытки суицида на станции «Студенческая».

Напомним, 21 мая сотрудница метрополитена спасла девушку, которой стало плохо на станции «Красный проспект».