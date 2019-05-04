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Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска

Рубрика: общество, проиcшествия

31.05.2019 17:49

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Балкон одной из квартир многоэтажного дома в Дзержинском районе Новосибирска охватило пламя; для тушения огня пожарные использовали лестницу. 

Новосибирские спасатели ликвидировали возгорание в одном из многоэтажных домов Дзержинского района. Об этом Сиб.фм рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Инцидент произошёл сегодня во второй половине дня ближе к вечеру в доме по улице Гоголя, 206\2. 

По словам Павла Винакова, на десятом этаже высотки загорелся балкон. Часть жителей дома пришлось эвакуировать. Для того, чтобы устранить возгорание, пожарным пришлось использовать лестницу. 

Момент подъёма спасателем по лестнице очевидцы сняли на видео и поделились им в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». 

По данным МЧС, сейчас огонь уже ликвидирован – погибших и пострадавших нет. Причины возгорания на данный момент неизвестны. На месте происшествия работают пожарные дознаватели.

Напомним, в мае этого года в Новосибирске загорелся детский сад. 

 

Теги: пожар происшествия Новосибирск огонь

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Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Стала известна причина остановки новосибирского метро

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:19 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:42 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский дизайнер создаёт игру о выживании с ангарским «маньяком»

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

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Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

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