Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска

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Видео: многоэтажка загорелась в центре НовосибирскаРубрика: общество, проиcшествия
31.05.2019 17:49
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Балкон одной из квартир многоэтажного дома в Дзержинском районе Новосибирска охватило пламя; для тушения огня пожарные использовали лестницу.
Новосибирские спасатели ликвидировали возгорание в одном из многоэтажных домов Дзержинского района. Об этом Сиб.фм рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Инцидент произошёл сегодня во второй половине дня ближе к вечеру в доме по улице Гоголя, 206\2.
По словам Павла Винакова, на десятом этаже высотки загорелся балкон. Часть жителей дома пришлось эвакуировать. Для того, чтобы устранить возгорание, пожарным пришлось использовать лестницу.
Момент подъёма спасателем по лестнице очевидцы сняли на видео и поделились им в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным МЧС, сейчас огонь уже ликвидирован – погибших и пострадавших нет. Причины возгорания на данный момент неизвестны. На месте происшествия работают пожарные дознаватели.
Напомним, в мае этого года в Новосибирске загорелся детский сад.
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