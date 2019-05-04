Видео: мужчина убил бизнес-леди и сжёг её в своей машине под Иркутском

ФОТО И ВИДЕО С САЙТА СУ СКР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Молодой мужчина был задержан по горячим следам после убийства местной предпринимательницы; причиной убийства стало матерное слово.

Усть-Илимские следователи задержали 31-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства женщины. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.

Инцидент произошёл 27 мая на территории комплекса ритуальных услуг в Усть-Илимске. По информации ведомства, подозреваемый поссорился с владелицей этого комплекса. В разговоре женщина позволила выразиться в адрес мужчины оскорбительным нецензурным словом. Из-за этого преступник достал нож и ударил им женщину несколько раз. В результате полученных ранений она скончалась.

После этого злоумышленник погрузил тело убитой в свой автомобиль и увёз в лесной массив, где попытался скрыть следы преступления. Для этого мужчина поджёг труп, оставив его внутри собственного автомобиля, а сам скрылся. Для оперативников не составило труда установить личность вероятного убийцы. По горячим следам он был задержан и допрошен.

Как объяснил сам подозреваемый, мотивом для убийства стала обида.

На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в мае этого года стало известно, что медики возят больных на «труповозках» в городке под Красноярском.