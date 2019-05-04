Виктор Толоконский готов консультировать участников выборов мэра

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Бывший мэр Новосибирска, губернатор Новосибирской области и Красноярского края и полпред президента в СФО Виктор Толоконский рассказал в дискуссионном клубе, который создал экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский, о своем участии в политической жизни региона.

Виктор Толоконский, который сейчас находится в статусе пенсионера, выступил на заседании в дискуссионном клубе экс-депутата Госдумы Аркадия Янковского.

Он заявил: «Я никогда не строил никаких планов относительно своего участия в политике. Я считал, что я свою политическую жизнь завершил». Он подчеркнул, что не хочет ни с кем бороться, но готов помогать: «Если бы сложилась такая ситуация, что ко мне обратились за поддержкой, я никогда от этого не отказывался. Я не прячусь от общественно-политической жизни».

На прямой вопрос о возможном участии в выборах в Законодательное собрание Виктор Толоконский отвечать не стал.

Высказался экс-губернатор и о предстоящих выборах мэра. Он сообщил, что за поддержкой к нему никто не обращался, хотя он готов помогать, но пока некому. Виктору Толоконскому обидно, что не видно особо стремящихся пойти на выборы мэра, тогда как во времена его активного участия в политике желающих побороться за пост мэра всегда было много. Он также высказался за то, чтобы регион создал и реализовал сильную стратегию развития.

Напомним, депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус заявила о готовности к борьбе за кресло мэра Новосибирска.