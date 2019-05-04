Водитель Honda Integra врезался в дерево и погиб под Новосибирском

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По факту дорожно-транспортного происшествия в Новосибирской области полицейские проводят проверку.

Вечером 30 мая на трассе в посёлке Кольцово в Новосибирской области произошла смертельная авария. По данным пресс-службы УГИБДД по Новосибирской области, водитель автомобиля Honda Integra 1988 года рождения ехал по автодороге Барышево-Кольцово. Около дома № 2 на улице Центральной в Кольцове мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.

«От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 30 мая двое водителей погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области.