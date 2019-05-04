Юный омич убил сожителя бабушки в Омской области

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После удара в голову житель Тары потерял сознание, а спустя пять дней умер в больнице; по подозрению в непредумышленном убийстве был задержан внук его сожительницы.

Следователи в городе Таре возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью человека, в результате которого он умер. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Омской области.

По предварительным данным, в мае этого года подозреваемый приехал из Омска в Тару к своей бабушке. Женщина пожаловалась внуку на своего пьющего сожителя и попросила помочь от него избавиться – сообщить о том, что он выселен, и попросить забрать свои вещи.

Внук нашёл сожителя бабушки у соседей и передал ему требование, однако тот отказался идти собирать свои вещи, и молодой человек ударил мужчину кулаком по голове. От удара он потерял сознание и остался лежать до тех пор, пока на следующий день его не обнаружила сожительница, которая вызвала медиков.

Несмотря на оказанную помощь врачей, через пять дней мужчина скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы. Известно, что ранее погибший был судим и вышел накануне гибели.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Сотрудники ведомства продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Напомним, в июле этого года пьяная бабушка изрубила своего внука топором в Иркутской области и забыла об этом.