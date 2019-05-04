Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

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Большинство ресторанов Новосибирска не подаёт кальяны; паровые бары давно стали отдельной частью рынка.

Минздрав поддержал инициативу Совета Федерации по запрету на курение кальянов в ресторанах. Сегодня представители министерства прокомментировали «Известиям» данную инициативу.

В пресс-службе Минздрава РФ подчеркнули, что недавние исследования выявили, что курение кальяна способствует увеличению давления, аритмии, снижению лёгочной функции и появлению таких проблем, как опухоли пищевода, лёгких, сбои в работе иммунитета. То же относится и к безтабачным кальянам, утверждают в ведомстве.

В начале мая председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин выступил с предложением приравнять кальяны к сигаретам и запретить их курение в общественных местах и заведениях. Рассмотрение предложения в СовФеде назначено на сегодня – во Всемирный день борьбы с курением.

По данным 2GIS, в Новосибирске кальяны и смеси для них предоставляет 441 заведение, ресторанов среди них немного. Например, кальяны можно заказать в ресторанах сети People’s. Однако менеджер одного из заведений пояснила, что директор в отпуске и не может прокомментировать идею о запрете кальянов.

За несколько лет в Новосибирске появилось множество так называемых «кальянных» – заведений, специализирующихся на подаче кальянов, иногда – продаже алкоголя, но не имеющих статуса ресторанов или точек общественного питания. Сотрудники пояснили, что существует запрет на упоминание слова «кальянная».

«Мы не подходим под категорию ресторанов, это lounge-бар. "Кальянная" – запрещённое в общественном понимании название, поэтому 2GIS подписывает нас в категорию "паровые бары". У нас стоит профессиональная вытяжка и система вентиляции, а сам формат заведений исключает пассивное курение – к нам приходят именно любители подымить, строго 18+ и без детей. В целом, у нас широкая сеть – 120 заведений по всей России», – сообщил Сиб.фм сотрудник lounge-бара «Мята» Александр Кушнаренко.

Напомним, на днях курение в доме погубило пенсионерку и её сына в Алтайском крае.