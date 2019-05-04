Жители Новосибирска готовы принять гомосексуальную ориентацию своих коллег

фото Дианы Заднепровской

Аналитики портала по поиску работы «Зарплата.ру» провели исследование, как каминг-аут на работе в отразится на отношении коллег и работодателей в Новосибирске; оказалось, что большинство не изменит своего отношения к сотруднику.

Опрос показал, что гомосексуальная ориентация не станет проблемой при трудоустройстве. Только 5 % новосибирских работодателей рассказали, что отказали кандидатам в трудоустройстве из-за сексуальной ориентации.

Большинство жителей Новосибирска рассказали, что если они узнают о негетеросексуальной ориентации коллеги, то их отношение к нему не изменится (71 %). А 4 % респондентов готовы выразить поддержку. Пятая часть участников опроса призналась, что постараются свести контакты с сотрудником-гомосексуалом до минимума, а 5 % вообще перестанут общаться.

Почти четверть опрошенных жителей Новосибирска рассказали, что в их компании работают представители ЛГБТ-сообщества. 11 % уверены, что их трудовой коллектив полностью гетеросексуален. А 65 % горожан не знают ориентации коллег, так как они не обсуждают на работе личную жизнь.

«Интересно, что 83 % респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще. Лидируют в этом списке шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений. Самыми толерантными сферами по результатам нашего опроса можно назвать сферы IT, бухгалтерии и финансов, образования и науки – их представители отметили, что никак не поменяли бы своё отношение к коллеге, принадлежащему к секс-меньшинствам, или оказали бы ему поддержку. А вот свести общение до минимума или отказаться от него в первую очередь хотели бы работники строительства и недвижимости, промышленности», – отметил Иван Чирков, бренд-директор портала «Зарплата.ру».

Отметим, что 19 % опрошенных поделились, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их ориентации. Половина из них были свидетелями того, как коллектив вел себя агрессивно по отношению к коллегам-гомосексуалам. 35 % слышали о том, как таких людей попросили уйти по собственному желанию, а 15 % – об отказе в трудоустройстве.

В опросе приняли участие 760 горожан и 220 представителей новосибирских компаний.

Напомним, в 2019 году, согласно опросу независимого агентства Zoom Market, Новосибирск оказался вторым по толерантности к ЛГБТ-людям в России.