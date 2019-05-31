Альтернативный «Артек» построят в Алтайском крае

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Сроки строительства пока не известны, но место уже выбрано — туристическая зона «Бирюзовая Катунь».

В Алтайском крае решили построить альтернативный крымскому «Артеку» детский круглогодичный лагерь, сообщает ТАСС.

Специфика этого оздоровительного комплекса будет в акценте на зимние виды спорта.

«Мы в Сибири, за Уралом, если мы говорим про "Артек", который находится в Крыму — там летние виды спорта, а у нас должны быть зимние, в первую очередь — горные лыжи, сноуборд, поэтому мы предусматриваем возможность совместить лагерь с горнолыжной школой», — заявил генеральный директор компании-инвестора, резидента ОЭЗ «Сфера леса» Кирилл Светличный.

Документы на строительство пока не подписаны и точных сроков нет, но инициативная группа уверена, что концепция, которую они представят, покорит всех.

Также инвестор рассказал, что ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» выбрана в качестве площадки не случайно. Это место располагает подходящей инфраструктурой, здесь запущено газоснабжение, решается вопрос с комплексным электроснабжением, а также большую роль в принятии решения сыграла местная природа. Кроме того, эта площадка позволит лагерю быть актуальным как для любителей летнего отдыха, так и для тех, кому приятнее наслаждаться зимой и лыжным спортом.

Напомним, 27 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил готовность региона к летней оздоровительной кампании детей.