2 балла
+14
65.38 72.84
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Занимавшихся развитием сетей «Добрянка» и «Бахетле» бизнесменов признали банкротами

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Житель Кузбасса избил не давшего сдачу таксиста

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»

сегодня 13:32 Общество 0 Коммент.

Кемеровский банк лишился лицензии на работу

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев принял окончательное решение по роумингу

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Мужчина с сединой и заиканием пропал в Новосибирске

сегодня 09:03 Хроника 0 Коммент.

Седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске

вчера 19:54 Общество 0 Коммент.

Уличный бассейн с пляжем за 90 миллионов появился на месте порубок в парке Новосибирска

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Скандал с погорелицей и компанией депутата Салова прокомментировала мэрия Новосибирска

вчера 18:07 Общество 0 Коммент.

Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников проинспектировал новый МФЦ в Кировском районе Новосибирска

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сядет на четыре года за неделю телефонного мошенничества

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Прокурор оспорил штраф, выписанный казахстанцу «ни за что» в Кузбассе

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Многодетного отца из Новосибирска будут судить за заказ анаболиков

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Наркотический флешмоб: в сети появились съёмки ещё одной конопляной улицы в Сибири

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

вчера 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

30.05.2019 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»

Рубрика: общество

01.06.2019 13:32

Фото корреспондента Сиб.фм

Забеги состоятся в трёх категориях: инклюзивный, детский и массовый, на четыре и десять километров. 

Приобщиться к здоровому образу жизни в первый день лета решили больше трёх тысяч новосибирцев, сообщают организаторы «Зелёного марафона» сотрудники ПАО Сбербанк. 

«В Новосибирске на забег зарегистрировалось более 3000 человек, по стране участвует 60 городов. Кроме того, марафон в этом году стал международным: с нами бежит Казахстан и Белоруссия. Новосибирцы впервые бегут дистанцию на 10 километров, впервые бежит робот. Ещё с нами сегодня бегут люди с ограниченными возможностями, и, наверное, это самое для меня волнительное мероприятие, потому что именно эти люди заряжают нас верой в жизнь, целеустремленностью, энергией и позитивом», — заявила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина. 

В рамках «Марафона» проходят социальные акции по сбору денежных средств для благотворительных фондов и по высадке аллеи на Михайловской набережной. На протяжении всего праздника работают интерактивные площадки и зоны отдыха.

«Те, спортивные и оздоровительные мероприятия, которые организуются Сбербанком важны для нас. В конечном итоге, мы набережную же делали для того, чтобы такие праздники проходили, особенно, в летнее время», — рассказал Сиб.фм мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

Инициативу «Сбербанка» поддержал так же известный спортсмен Михаил Алоян, он отметил, что хотел бы, чтобы вся страна занималась спортом и не игнорировала такие мероприятия, а выходила с семьями на забег.

Напомним, 19 мая в Новосибирске прошёл полумарафон «Забег».

 

Теги: спорт Сбербанк Мэрия Новосибирска

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Занимавшихся развитием сетей «Добрянка» и «Бахетле» бизнесменов признали банкротами

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Житель Кузбасса избил не давшего сдачу таксиста

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»

сегодня 13:32 Общество 0 Коммент.

Кемеровский банк лишился лицензии на работу

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев принял окончательное решение по роумингу

сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Мужчина с сединой и заиканием пропал в Новосибирске

сегодня 09:03 Хроника 0 Коммент.

Седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске

вчера 19:54 Общество 0 Коммент.

Уличный бассейн с пляжем за 90 миллионов появился на месте порубок в парке Новосибирска

вчера 19:07 Общество 0 Коммент.

Скандал с погорелицей и компанией депутата Салова прокомментировала мэрия Новосибирска

вчера 18:07 Общество 0 Коммент.

Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников проинспектировал новый МФЦ в Кировском районе Новосибирска

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сядет на четыре года за неделю телефонного мошенничества

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Прокурор оспорил штраф, выписанный казахстанцу «ни за что» в Кузбассе

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Многодетного отца из Новосибирска будут судить за заказ анаболиков

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Наркотический флешмоб: в сети появились съёмки ещё одной конопляной улицы в Сибири

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

вчера 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

30.05.2019 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.04.2019

Горячий лёд и высокий полёт

Новосибирск начал прорыв в фигурном катании

Читать далее
Image
13.03.2019

Дорогая мистификация русского величия

Универсиада как пам...

Читать далее
Image
23.02.2019

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее

Новости по теме

Благотворительный забег «Пульс добра» пройдёт 2 июня в Новосибирске вчера 07:00 Осталось три дня до «Зелёного Марафона» в Новосибирске 30.05.2019

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Толпа молодёжи избила депутата в Новосибирской области

Image

Воспитатель частного детсада избила двухлетнего мальчика в Бердск...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

В новосибирском метро остановились поезда

Image

Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новоси...