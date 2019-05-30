Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»

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Забеги состоятся в трёх категориях: инклюзивный, детский и массовый, на четыре и десять километров.

Приобщиться к здоровому образу жизни в первый день лета решили больше трёх тысяч новосибирцев, сообщают организаторы «Зелёного марафона» сотрудники ПАО Сбербанк.

«В Новосибирске на забег зарегистрировалось более 3000 человек, по стране участвует 60 городов. Кроме того, марафон в этом году стал международным: с нами бежит Казахстан и Белоруссия. Новосибирцы впервые бегут дистанцию на 10 километров, впервые бежит робот. Ещё с нами сегодня бегут люди с ограниченными возможностями, и, наверное, это самое для меня волнительное мероприятие, потому что именно эти люди заряжают нас верой в жизнь, целеустремленностью, энергией и позитивом», — заявила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

В рамках «Марафона» проходят социальные акции по сбору денежных средств для благотворительных фондов и по высадке аллеи на Михайловской набережной. На протяжении всего праздника работают интерактивные площадки и зоны отдыха.

«Те, спортивные и оздоровительные мероприятия, которые организуются Сбербанком важны для нас. В конечном итоге, мы набережную же делали для того, чтобы такие праздники проходили, особенно, в летнее время», — рассказал Сиб.фм мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Инициативу «Сбербанка» поддержал так же известный спортсмен Михаил Алоян, он отметил, что хотел бы, чтобы вся страна занималась спортом и не игнорировала такие мероприятия, а выходила с семьями на забег.

Напомним, 19 мая в Новосибирске прошёл полумарафон «Забег».