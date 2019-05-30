Дмитрий Медведев принял окончательное решение по роумингу

Фото с сайта pixabay.com

Плата за внутрисетевой роуминг больше не взимается, однако междугородные расценки пока остаются прежними.

В России с 1 июня отменены национальный и внутрисетевой роуминг, сообщают РИА Новости.

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 27 мая. Теперь россияне смогут не платить за входящие звонки при поездках по стране.

По словам Медведева, этот законопроект станет «окончательным решением вопроса» с роумингом в России.

Операторы «МТС» , «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле2» подтвердили, что с первого дня лета все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными.

Однако отмена роуминга никак не повлияет на междугородные расценки.

«Если в поездках абоненту будут звонить, за разговор придется платить. Это касается и пакетных тарифов. В данном случае речь идёт не о роуминге, а о междугородных вызовах», — рассказал управляющий партнер компании «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов.

Междугородние звонки могут стать дешевле, только если пользователь выберет соотвествующий тарифный план оператора с пакетом минут по всей России. В таком случае все звонки, в том числе исходящие не из домашнего региона, будут оплачиваться в рамках тарифа.

Напомним, в апреле 2018 года Yota снизила стоимость исходящих звонков в Крыму более чем в семь раз.