Дмитрий Медведев принял окончательное решение по роумингу

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Дмитрий Медведев принял окончательное решение по роумингуРубрика: общество
01.06.2019 10:26
Фото с сайта pixabay.com
Плата за внутрисетевой роуминг больше не взимается, однако междугородные расценки пока остаются прежними.
В России с 1 июня отменены национальный и внутрисетевой роуминг, сообщают РИА Новости.
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 27 мая. Теперь россияне смогут не платить за входящие звонки при поездках по стране.
По словам Медведева, этот законопроект станет «окончательным решением вопроса» с роумингом в России.
Операторы «МТС» , «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле2» подтвердили, что с первого дня лета все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными.
Однако отмена роуминга никак не повлияет на междугородные расценки.
«Если в поездках абоненту будут звонить, за разговор придется платить. Это касается и пакетных тарифов. В данном случае речь идёт не о роуминге, а о междугородных вызовах», — рассказал управляющий партнер компании «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов.
Междугородние звонки могут стать дешевле, только если пользователь выберет соотвествующий тарифный план оператора с пакетом минут по всей России. В таком случае все звонки, в том числе исходящие не из домашнего региона, будут оплачиваться в рамках тарифа.
Напомним, в апреле 2018 года Yota снизила стоимость исходящих звонков в Крыму более чем в семь раз.
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