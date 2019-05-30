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Дмитрий Медведев принял окончательное решение по роумингу

Рубрика: общество

01.06.2019 10:26

Фото с сайта pixabay.com

Плата за внутрисетевой роуминг больше не взимается, однако междугородные расценки пока остаются прежними. 

В России с 1 июня отменены национальный и внутрисетевой роуминг, сообщают РИА Новости. 

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 27 мая. Теперь россияне смогут не платить за входящие звонки при поездках по стране.

По словам Медведева, этот законопроект станет «окончательным решением вопроса» с роумингом в России. 

Операторы «МТС» «Мегафон»«Вымпелком» и «Теле2» подтвердили, что с первого дня лета все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными.

Однако отмена роуминга никак не повлияет на междугородные расценки. 

«Если в поездках абоненту будут звонить, за разговор придется платить. Это касается и пакетных тарифов. В данном случае речь идёт не о роуминге, а о междугородных вызовах», — рассказал управляющий партнер компании «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов.

Междугородние звонки могут стать дешевле, только если пользователь выберет соотвествующий тарифный план оператора с пакетом минут по всей России. В таком случае все звонки, в том числе исходящие не из домашнего региона, будут оплачиваться в рамках тарифа.

Напомним, в апреле 2018 года Yota снизила стоимость исходящих звонков в Крыму более чем в семь раз.

Теги: законотворчество мобильная связь роуминг

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Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»

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Кемеровский банк лишился лицензии на работу

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Прокурор оспорил штраф, выписанный казахстанцу «ни за что» в Кузбассе

вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Многодетного отца из Новосибирска будут судить за заказ анаболиков

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Наркотический флешмоб: в сети появились съёмки ещё одной конопляной улицы в Сибири

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

вчера 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

Стала известна причина остановки новосибирского метро

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

вчера 15:19 Хроника 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

30.05.2019 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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