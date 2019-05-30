Два самых привлекательных для мигрантов города Сибири назвали эксперты

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Новосибирск попал в анти-рейтинг и стал одним из самых неподходящих городов для приезжих, средней зарплаты здесь недостаточно, чтобы снимать жильё и полноценно жить в городе.

Специалисты портала Adzuna провели исследование, чтобы составить рейтинг самых привлекательных для мигрантов городов России.

Первое место по соотношению средней зарплаты, стоимости аренды и размера прожиточного минимума досталось Воронежу. Там у горожан после вычета всех обязательных трат останется ещё порядка 14 тысяч рублей.

Второе место занял Красноярск. Его жители смогут сберечь после основных расходов 13,8 тысячи рублей. Третье место досталось Омску. Здесь горожане меньше заплатят за аренду, но и заработают в среднем на шесть тысяч рублей меньше, чем в Красноярске, так что в сухом остатке у них будет — 13,6 тысячи рублей.

Самыми непривлекательными по материальным параметрам для мигрантов городами стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Напомним, в октябре 2017 года Томск возглавил народный рейтинг городов с лучшим образованием в России.