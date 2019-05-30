Кемеровский банк лишился лицензии на работу

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В середине июня агентство по страхованию вкладов начнёт выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка.

Банк России отозвал лицензию у Кемеровского социально-инновационного банка АО «Кемсоцинбанк», сообщает ТАСС.

По данным регулятора, банк занижал величину резервов на возможные потери, чтобы скрыть реальное финансовое положение. Кроме того, в кредитной организации осуществлялись «схемные» операции, созданные для искусственного поддержания собственного капитала.

«На балансе "Кемсоцинбанка" образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам», — заявили в ЦБ.

Банк России не раз за последний год применял в отношении «Кемсоцинбанка» меры надзорного воздействия, вводил ограничения на привлечение денежных средств населения из-за нарушений федеральных законов.

По приказу регулятора управление кемеровским банком передано временной администрации. Она будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Агентство по страхованию вкладов должно не позднее 14 июня 2019 года начать выплаты страховых возмещений вкладчикам «Кемсоцинбанка».

Напомним, в 2018 году Центральный банк России прекратил чеканить монеты достоинством ниже одного рубля.