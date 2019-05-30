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Кемеровский банк лишился лицензии на работу

Рубрика: общество

01.06.2019 12:19

Фото с сайта pixabay.com

В середине июня агентство по страхованию вкладов начнёт выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка.

Банк России отозвал лицензию у Кемеровского социально-инновационного банка АО «Кемсоцинбанк», сообщает ТАСС. 

По данным регулятора, банк занижал величину резервов на возможные потери, чтобы скрыть реальное финансовое положение. Кроме того, в кредитной организации осуществлялись «схемные» операции, созданные для искусственного поддержания собственного капитала.

«На балансе "Кемсоцинбанка" образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам», — заявили в ЦБ.

Банк России не раз за последний год применял в отношении «Кемсоцинбанка» меры надзорного воздействия, вводил ограничения на привлечение денежных средств населения из-за нарушений федеральных законов.

По приказу регулятора управление кемеровским банком передано временной администрации. Она будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Агентство по страхованию вкладов должно не позднее 14 июня 2019 года начать выплаты страховых возмещений вкладчикам «Кемсоцинбанка». 

Напомним, в 2018 году Центральный банк России прекратил чеканить монеты достоинством ниже одного рубля. 

Теги: банки Кузбасс Центральный банк РФ

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

вчера 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

Стала известна причина остановки новосибирского метро

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

вчера 15:19 Хроника 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

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21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

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