Куда пойти с ребёнком 1 июня в Новосибирске

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01.06.2019 11:16
Фото с сайта pixabay.com
Опубликована полная программа празднования Дня защиты детей в городе.
С 10:00 в Новосибирском зоопарке имени Шило начнётся программа для юных горожан с костюмированным представлением, мастер-классами и бесплатным входом для детей до 16 лет.
В 11:00 в Заельцовском парке откроется летний сезон работы детской железной дороги.
В 12:00 в Центральном парке стартует творческая программа с участием вокальных и танцевальных коллективов Новосибирска. А после обеда в 15:00 начнётся интерактивное шоу от мультиклоунов «Ляльки и Гришки».
В ПКиО «Березовая роща» с 12:00 до 14:00 пройдут мастер-классы и викторины для детей, в парке установят настольные игры и организуют розыгрыш призов. После этого начнётся концертная программа с выступлением театра кукол, клоунов, будут представлены цирковые номера, песни и хореографические постановки.
На Михайловской набережной с 13:00 до 18:00 пройдут соревнования по экстремальным видам спорта в трёх номинациях: «самокаты», «роллерблейдинг» и «трюковый велосипед». С 15:00 до 19:00 будет организован детский хоровой праздник «Новосибирск – поющая столица», также малышам покажут спектакль от театра кукол «Перекрёсток».
С 12:00 до 17:00 в Новосибирском планетарии откроют бесплатное посещение интерактивной площадки «Солнечный телескоп». Юным горожанам предложат научные настольные и развивающие игры, научные шоу.
Торговые центры Новосибирска так же представят развлекательную программу с аниматорами, конкурсами и аква-гримом.
Напомним, 31 мая Новосибирский зоопарк сообщил, что приглашает юных горожан в гости бесплатно.
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