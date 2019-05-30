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Куда пойти с ребёнком 1 июня в Новосибирске

Рубрика: афиша, общество

01.06.2019 11:16

Фото с сайта pixabay.com

Опубликована полная программа празднования Дня защиты детей в городе. 

С 10:00 в Новосибирском зоопарке имени Шило начнётся программа для юных горожан с костюмированным представлением, мастер-классами и бесплатным входом для детей до 16 лет. 

В 11:00 в Заельцовском парке откроется летний сезон работы детской железной дороги. 

В 12:00 в Центральном парке стартует творческая программа с участием вокальных и танцевальных коллективов Новосибирска. А после обеда в 15:00 начнётся интерактивное шоу от мультиклоунов «Ляльки и Гришки». 

В ПКиО «Березовая роща» с 12:00 до 14:00 пройдут мастер-классы и викторины для детей, в парке установят настольные игры и организуют розыгрыш призов. После этого начнётся концертная программа с выступлением театра кукол, клоунов, будут представлены цирковые номера, песни и хореографические постановки.

На Михайловской набережной с 13:00 до 18:00 пройдут соревнования по экстремальным видам спорта в трёх номинациях: «самокаты», «роллерблейдинг» и «трюковый велосипед».  С 15:00 до 19:00 будет организован детский хоровой праздник «Новосибирск – поющая столица», также малышам покажут спектакль от театра кукол «Перекрёсток».

С 12:00 до 17:00 в Новосибирском планетарии откроют бесплатное посещение интерактивной площадки «Солнечный телескоп». Юным горожанам предложат научные настольные и развивающие игры, научные шоу.

Торговые центры Новосибирска так же представят развлекательную программу с аниматорами, конкурсами и аква-гримом.

Напомним, 31 мая Новосибирский зоопарк сообщил, что приглашает юных горожан в гости бесплатно. 

Теги: праздники дети мероприятия

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Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»

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вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

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Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

вчера 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

Стала известна причина остановки новосибирского метро

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

Страшная авария на трассе Кузбасса: два человека погибли

вчера 15:19 Хроника 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

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04.05.2019 Общество 0 Коммент.

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27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

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