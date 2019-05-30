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Мужчина с сединой и заиканием пропал в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

01.06.2019 09:03

Фото из сообщества "Лиза-Алерт" "ВКонтакте"

Пропавший не выходит на связь уже третьи сутки; ночные поиски в гаражах на улице Бориса Богаткова не увенчались успехом.

Волонтёры объявили розыск 45-летнего Андрея Фёдоровича Краевского в Новосибирске. Сегодня ночью ортиентировка была опубликована в группе поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» «ВКонтакте».

По данным инфоорга отряда, мужчина пропал 30 мая в Октябрьском районе. Пропавший ростом около 167 см, полного телосложения, волосы с сединой, короткая стрижка с залысиной, голубые глаза.

Мужчина был одет в синий пуховик, серые спортивные штаны, чёрные кожаные туфли и чёрную кепку. 

Особой приметой является нарушение речи, пропавший мог быть дезориентирован.

Поисковики «Лиза-Алерт» просят очевидцев звонить на горячую линию 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, со вчера седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске.

 

Теги: поиски пропавших мужчины Лиза Алерт

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вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

вчера 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

Стала известна причина остановки новосибирского метро

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:19 Хроника 0 Коммент.

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Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

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Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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