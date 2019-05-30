Мужчина с сединой и заиканием пропал в Новосибирске

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Мужчина с сединой и заиканием пропал в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
01.06.2019 09:03
Фото из сообщества "Лиза-Алерт" "ВКонтакте"
Пропавший не выходит на связь уже третьи сутки; ночные поиски в гаражах на улице Бориса Богаткова не увенчались успехом.
Волонтёры объявили розыск 45-летнего Андрея Фёдоровича Краевского в Новосибирске. Сегодня ночью ортиентировка была опубликована в группе поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» «ВКонтакте».
По данным инфоорга отряда, мужчина пропал 30 мая в Октябрьском районе. Пропавший ростом около 167 см, полного телосложения, волосы с сединой, короткая стрижка с залысиной, голубые глаза.
Мужчина был одет в синий пуховик, серые спортивные штаны, чёрные кожаные туфли и чёрную кепку.
Особой приметой является нарушение речи, пропавший мог быть дезориентирован.
Поисковики «Лиза-Алерт» просят очевидцев звонить на горячую линию 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, со вчера седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске.
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