Мужчина с сединой и заиканием пропал в Новосибирске

Фото из сообщества "Лиза-Алерт" "ВКонтакте"

Пропавший не выходит на связь уже третьи сутки; ночные поиски в гаражах на улице Бориса Богаткова не увенчались успехом.

Волонтёры объявили розыск 45-летнего Андрея Фёдоровича Краевского в Новосибирске. Сегодня ночью ортиентировка была опубликована в группе поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» «ВКонтакте».

По данным инфоорга отряда, мужчина пропал 30 мая в Октябрьском районе. Пропавший ростом около 167 см, полного телосложения, волосы с сединой, короткая стрижка с залысиной, голубые глаза.

Мужчина был одет в синий пуховик, серые спортивные штаны, чёрные кожаные туфли и чёрную кепку.

Особой приметой является нарушение речи, пропавший мог быть дезориентирован.

Поисковики «Лиза-Алерт» просят очевидцев звонить на горячую линию 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, со вчера седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске.