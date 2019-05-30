Сошли с путей направлявшиеся из Новосибирска во Владивосток пассажирские вагоны

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Инцидент произошёл на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальского края.

С рельсов сошли четыре вагона поезда №8, которые следовали из Новосибирска во Владивосток, сообщают РИА Новости.

Происшествие случилось в районе 06:00 по московскому времени.

Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал. Специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося, а также устанавливают причину схода поезда с путей.

О возможных задержках в движении поездов ничего не сообщается.

Напомним, 31 мая в новосибирском метро остановились поезда.