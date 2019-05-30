Занимавшихся развитием сетей «Добрянка» и «Бахетле» бизнесменов признали банкротами

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Занимавшихся развитием сетей «Добрянка» и «Бахетле» бизнесменов признали банкротамиРубрика: общество
01.06.2019 17:36
Фото с сайта altapress.ru
В сумме братья Насоленко задолжали более 450 миллионов рублей.
Арбитражный суд ввёл процедуру банкротства в отношении соучредителя компании «Новые торговые сети» (НТС) Виталия Насоленко, сообщает «Коммерсант. Сибирь».
Банкротства бизнесмена добивалось коллекторское агентство «Брокер-консалт», предпринимателю вменялся долг в 228,9 миллионов рублей. Накануне суд ввёл процедуру реструктуризации долгов в отношении его брата — Евгения Насоленко. Они вместе занимались развитием в Новосибирске торговой сети «Добрянка», а также магазинами по франшизе «Бахетле», «Лидер экономии», «Универсам удачных покупок», «Супермаркет плюс».
В феврале 2016 года налоговая служба Кировского района уже подавала иск о признании банкротом Виталия Насоленко, но через полгода суд прекратил производство. За этот срок бизнесмен выплатил налоговой примерно одну восьмую часть долга — 11,8 млн рублей из 95,7 млн рублей.
Напомним, 31 мая арбитражный суд Новосибирской области начал процедуру банкротства ритейлера Евгения Насоленко.
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