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Занимавшихся развитием сетей «Добрянка» и «Бахетле» бизнесменов признали банкротами

Рубрика: общество

01.06.2019 17:36

Фото с сайта altapress.ru

В сумме братья Насоленко задолжали более 450 миллионов рублей. 

Арбитражный суд ввёл процедуру банкротства в отношении соучредителя компании «Новые торговые сети» (НТС) Виталия Насоленко, сообщает «Коммерсант. Сибирь». 

Банкротства бизнесмена добивалось коллекторское агентство «Брокер-консалт», предпринимателю вменялся долг в 228,9 миллионов рублей. Накануне суд ввёл процедуру реструктуризации долгов в отношении его брата — Евгения Насоленко. Они вместе занимались развитием в Новосибирске торговой сети «Добрянка», а также магазинами по франшизе «Бахетле», «Лидер экономии», «Универсам удачных покупок», «Супермаркет плюс». 

В феврале 2016 года налоговая служба Кировского района уже подавала иск о признании банкротом Виталия Насоленко, но через полгода суд прекратил производство. За этот срок бизнесмен выплатил налоговой примерно одну восьмую часть долга — 11,8 млн рублей из 95,7 млн рублей.

Напомним, 31 мая арбитражный суд Новосибирской области начал процедуру банкротства ритейлера Евгения Насоленко. 

Теги: банкротство бизнес арбитражный суд

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вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:44 Общество 0 Коммент.

Многодетного отца из Новосибирска будут судить за заказ анаболиков

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Наркотический флешмоб: в сети появились съёмки ещё одной конопляной улицы в Сибири

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Запрет на кальяны в ресторанах поддержал Минздрав России

вчера 15:54 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура оштрафовала владельца автомастерской

вчера 15:43 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

30.05.2019 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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