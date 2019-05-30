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Житель Кузбасса избил не давшего сдачу таксиста

Рубрика: проиcшествия

01.06.2019 15:22

Фото с сайта pixabay.com

Таксист получил ушибы, а нападавший отделался штрафом в 10 тысяч рублей. 

Глава семьи избил таксиста, который не нашёл для него сдачу. Инцидент произошёл в Кемерове в ночь с 31 мая на 1 июня. Об этом сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса». 

Такси вызвала семья из трёх человек. Когда пассажиры приехали в пункт назначения, оказалось, что водитель не может дать сдачу с тех крупных купюр, которые при себе имел глава семьи. 

После нескольких неудачных попыток перевести деньги на карту мужчина заявил, что совсем не будет платить и вместе с семьёй вышел из машины. Водитель хотел помешать пассажирам уйти, а в ответ получил несколько ударов от главы семьи. 

Участковый уполномоченный полиции составил административный протокол и обязал пассажира заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. 

Напомним, 23 мая новосибирцы вошли в десятку самых скупых на чаевые таксистам.

 

Теги: такси Кузбасс драки

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вчера 15:54 Экономика 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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