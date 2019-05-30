Житель Кузбасса избил не давшего сдачу таксиста

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Житель Кузбасса избил не давшего сдачу таксистаРубрика: проиcшествия
01.06.2019 15:22
Фото с сайта pixabay.com
Таксист получил ушибы, а нападавший отделался штрафом в 10 тысяч рублей.
Глава семьи избил таксиста, который не нашёл для него сдачу. Инцидент произошёл в Кемерове в ночь с 31 мая на 1 июня. Об этом сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».
Такси вызвала семья из трёх человек. Когда пассажиры приехали в пункт назначения, оказалось, что водитель не может дать сдачу с тех крупных купюр, которые при себе имел глава семьи.
После нескольких неудачных попыток перевести деньги на карту мужчина заявил, что совсем не будет платить и вместе с семьёй вышел из машины. Водитель хотел помешать пассажирам уйти, а в ответ получил несколько ударов от главы семьи.
Участковый уполномоченный полиции составил административный протокол и обязал пассажира заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
Напомним, 23 мая новосибирцы вошли в десятку самых скупых на чаевые таксистам.
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