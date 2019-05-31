Автобусы от Академгородка до аэропорта Толмачёво вернут на маршрут в Новосибирске

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Жители Новосибирска ждали возвращения маршрута шесть лет; движение автобусов возобновится 10 июня 2019 года.

Автобусы вновь начнут возить пассажиров по маршруту «Цветной проезд – аэропорт Толмачево» с 10 июня, сообщили представители Минтранса Новосибирской области. Конкурс министерства транспорта на право осуществления пассажирских перевозок выиграла «Обская транспортная компания». Она выведет на маршрут 20-местный автобус, который будет выполнять по три или четыре рейса в день.



Согласно документам, маршрут будет пролегать через ОбьГЭС и улицу Петухова с выходом через Ордынское шоссе напрямую до аэропорта Толмачево. Стоимость проезда пока не определена. Перевозчик самостоятельно назначит её на основе данных пассажиропотока.

«Мы не намерены слишком высоко задирать цены. Вместе с этим сделаем так, чтобы они нам были выгодны», — заявили в транспортной компании.

Маршрут из Академгородка до аэропорта Толмачёво не обслуживался около шести лет. При этом вопрос о необходимости его возобновления поднимался не раз. Прошлогодний опрос на официальном сайте ЦУГАЭТ показал, что за возврат автобусов выступают 90% респондентов.

Напомним, в мае два пассажирских микроавтобуса сгорели после забастовки водителей маршруток в Новосибирске.