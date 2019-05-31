Депутаты потребовали уволить Анатолия Сердюкова из-за ситуации с заводом имени Чкалова в Новосибирске

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По словам новосибирского депутата Госдумы РФ Веры Ганзя, производство Су-34 пока удалось отстоять, однако нужно внимательно следить за развитием ситуации.

Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву направлено предложение об увольнении с поста руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации» Анатолия Сердюкова, являющегося индустриальным директором авиационного кластера ГК «Ростех» и возглавляющему совет директоров этой организации. Авторами инициативы выступили депутаты фракции КПРФ в Государственной думе. Среди поддержавших данное обращение — депутат от Новосибирской области Вера Ганзя.

Она объяснила намерение добиться снятия с должности Анатолия Сердюкова тем, что подобный «развал» он уже допускал, когда был министром обороны России. Последней каплей в чашу терпения депутатов стала появившаяся информация о переносе производства Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре.

«Действия Сердюкова как главы "Объединенной авиастроительной корпорации" довели до того, что начались разговоры о том, чтобы перенести производство СУ-34 из Новосибирска. Складывается такое впечатление, что он сначала провёл, мягко говоря, неудачные реформы в армии, а теперь вот принялся за авиастроение. Перевод производства Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на Амуре приведёт к смерти завода имени Чкалова», — рассказала РБК Новосибирск Вера Ганзя.

Также депутат добавила, что производство Су-34 на новосибирском заводе продолжится, его пока удалось отстоять. Но вместе с этим необходимо и дальше пристально следить за развитием событий на предприятии, чтобы не допустить потери им оборнзаказа.

Напомним, в мае стало известно, что эксперты не исключают переноса производства беспилотников «Охотник» из Новосибирска.