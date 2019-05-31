2 балла
+15
65.38 72.84
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Выходку полуголой подруги российского пранкера в финале Лиги чемпионов не оценили новосибирцы

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Энергетики объявили о масштабных отключениях горячей воды с 3 июня в Новосибирске

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

Альтернативный «Артек» построят в Алтайском крае

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Занимавшихся развитием сетей «Добрянка» и «Бахетле» бизнесменов признали банкротами

вчера 17:36 Общество 0 Коммент.

Житель Кузбасса избил не давшего сдачу таксиста

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»

вчера 13:32 Общество 0 Коммент.

Кемеровский банк лишился лицензии на работу

вчера 12:19 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев принял окончательное решение по роумингу

вчера 10:26 Общество 0 Коммент.

Мужчина с сединой и заиканием пропал в Новосибирске

вчера 09:03 Хроника 0 Коммент.

Седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Уличный бассейн с пляжем за 90 миллионов появился на месте порубок в парке Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Скандал с погорелицей и компанией депутата Салова прокомментировала мэрия Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников проинспектировал новый МФЦ в Кировском районе Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сядет на четыре года за неделю телефонного мошенничества

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прокурор оспорил штраф, выписанный казахстанцу «ни за что» в Кузбассе

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Многодетного отца из Новосибирска будут судить за заказ анаболиков

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

30.05.2019 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Энергетики объявили о масштабных отключениях горячей воды с 3 июня в Новосибирске

Рубрика: общество

02.06.2019 09:54

фото с сайта pixabay.com

Жителям Калининского и Заельцовского района Новосибирска придётся греть воду самостоятельно с 3 по 12 июня, Левобережья — с 4 по 17 июня; горячую воду могут дать и раньше срока.

Плановая профилактика теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-4 коснётся Калининского и Заельцовского района Новосибирска. Как сообщает пресс-центр мэрии, горячую воду с 3 по 12 июня отключат на следующих улицах:

  • Аэропорт
  • Бардина
  • Вавилова
  • Весенняя
  • Дачная
  • Деповская
  • Дмитрия Донского
  • Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского)
  • Жуковского
  • Залесского
  • Кавалерийская
  • Катодная
  • Каунасская
  • Красный проспект (от ст. м. «Гагаринская» до ул. Северной)
  • Кропоткина
  • Минина
  • Новая
  • Овражная
  • Перевозчикова
  • Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева)
  • Пулем
  • Светлановская
  • Северная
  • Танковая
  • Тимирязева

На левом берегу горячей воды не будет с 4 по 17 июня на улицах:

  • 2-я Станционная
  • Ватутина
  • Вертковская
  • Волховская
  • Дружбы
  • Колхидская
  • Костычева
  • Котовского
  • Невельского
  • Немировича-Данченко
  • Оборонная
  • Олимпийская 
  • Пархоменко
  • Петропавловская
  • Плахотного
  • Римского-Корсакова
  • Серафимовича
  • Сибиряков-Гвардейцев
  • Спортивная
  • Станиславского
  • Степная
  • Титова
  • Филатова
  • Широкая

Также будут отключены от горячего водоснабжения Троллейный, Западный и Юго-Западный жилмассивы, микрорайон «Чистая Слобода», посёлок Затон и промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе Станционной.

«Испытания сетей будут идти в круглосуточно и с повышенным давлением. Это требуется для выявления ослабленных участков трубопроводов. В ходе работ не исключены размывы грунта и выход воды на поверхность. При этом горячая вода в домах новосибирцев может появиться раньше, как только испытания завершатся», — предупредили энергетики.

Напомним, в мае стало известно, что тысячи новосибирцев не выпустят за границу из-за долгов за тепло и горячую воду.

Теги: Новосибирская область СГК ТЭЦ отключения горячая вода

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Выходку полуголой подруги российского пранкера в финале Лиги чемпионов не оценили новосибирцы

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Энергетики объявили о масштабных отключениях горячей воды с 3 июня в Новосибирске

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

Альтернативный «Артек» построят в Алтайском крае

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Занимавшихся развитием сетей «Добрянка» и «Бахетле» бизнесменов признали банкротами

вчера 17:36 Общество 0 Коммент.

Житель Кузбасса избил не давшего сдачу таксиста

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»

вчера 13:32 Общество 0 Коммент.

Кемеровский банк лишился лицензии на работу

вчера 12:19 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев принял окончательное решение по роумингу

вчера 10:26 Общество 0 Коммент.

Мужчина с сединой и заиканием пропал в Новосибирске

вчера 09:03 Хроника 0 Коммент.

Седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Уличный бассейн с пляжем за 90 миллионов появился на месте порубок в парке Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Скандал с погорелицей и компанией депутата Салова прокомментировала мэрия Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников проинспектировал новый МФЦ в Кировском районе Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Школьники покажут своё видение семьи и города на выставке в Новосибирске

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирец сядет на четыре года за неделю телефонного мошенничества

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прокурор оспорил штраф, выписанный казахстанцу «ни за что» в Кузбассе

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Многодетного отца из Новосибирска будут судить за заказ анаболиков

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

30.05.2019 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
31.05.2019

Наследники Сибири

ГК «Стрижи» вывела презентации гуманитарных проектов в Но...

Читать далее
Image
28.05.2019

Материальные ценности

Наглядный пример того, что большая идея должна во...

Читать далее
Image
21.05.2019

Почему автобус не покупаете?

К двум классическим бедам России добав...

Читать далее
Image
17.05.2019

Романтика большой печи

Кто сегодня идёт в кочегары, и чем привлекает мо...

Читать далее
Image
01.05.2019

Главное заявление Первомая

Новосибирцы предложили создать объединен...

Читать далее
Image
30.04.2019

«Плющихинский» лохотрон

За «коммуналку» в Новосибирске дважды платит ...

Читать далее

Новости по теме

Путин официально присвоил аэропорту Толмачёво имя Александра Покрышкина 31.05.2019

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Толпа молодёжи избила депутата в Новосибирской области

Image

Воспитатель частного детсада избила двухлетнего мальчика в Бердск...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

В новосибирском метро остановились поезда

Image

Центральную клумбу в Камне-на-Оби засадили коноплёй