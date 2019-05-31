Энергетики объявили о масштабных отключениях горячей воды с 3 июня в Новосибирске

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Жителям Калининского и Заельцовского района Новосибирска придётся греть воду самостоятельно с 3 по 12 июня, Левобережья — с 4 по 17 июня; горячую воду могут дать и раньше срока.

Плановая профилактика теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-4 коснётся Калининского и Заельцовского района Новосибирска. Как сообщает пресс-центр мэрии, горячую воду с 3 по 12 июня отключат на следующих улицах:

Аэропорт

Бардина

Вавилова

Весенняя

Дачная

Деповская

Дмитрия Донского

Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского)

Жуковского

Залесского

Кавалерийская

Катодная

Каунасская

Красный проспект (от ст. м. «Гагаринская» до ул. Северной)

Кропоткина

Минина

Новая

Овражная

Перевозчикова

Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева)

Пулем

Светлановская

Северная

Танковая

Тимирязева

На левом берегу горячей воды не будет с 4 по 17 июня на улицах:

2-я Станционная

Ватутина

Вертковская

Волховская

Дружбы

Колхидская

Костычева

Котовского

Невельского

Немировича-Данченко

Оборонная

Олимпийская

Пархоменко

Петропавловская

Плахотного

Римского-Корсакова

Серафимовича

Сибиряков-Гвардейцев

Спортивная

Станиславского

Степная

Титова

Филатова

Широкая

Также будут отключены от горячего водоснабжения Троллейный, Западный и Юго-Западный жилмассивы, микрорайон «Чистая Слобода», посёлок Затон и промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе Станционной.

«Испытания сетей будут идти в круглосуточно и с повышенным давлением. Это требуется для выявления ослабленных участков трубопроводов. В ходе работ не исключены размывы грунта и выход воды на поверхность. При этом горячая вода в домах новосибирцев может появиться раньше, как только испытания завершатся», — предупредили энергетики.

Напомним, в мае стало известно, что тысячи новосибирцев не выпустят за границу из-за долгов за тепло и горячую воду.