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Энергетики объявили о масштабных отключениях горячей воды с 3 июня в Новосибирске
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Энергетики объявили о масштабных отключениях горячей воды с 3 июня в НовосибирскеРубрика: общество
02.06.2019 09:54
фото с сайта pixabay.com
Жителям Калининского и Заельцовского района Новосибирска придётся греть воду самостоятельно с 3 по 12 июня, Левобережья — с 4 по 17 июня; горячую воду могут дать и раньше срока.
Плановая профилактика теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-4 коснётся Калининского и Заельцовского района Новосибирска. Как сообщает пресс-центр мэрии, горячую воду с 3 по 12 июня отключат на следующих улицах:
- Аэропорт
- Бардина
- Вавилова
- Весенняя
- Дачная
- Деповская
- Дмитрия Донского
- Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского)
- Жуковского
- Залесского
- Кавалерийская
- Катодная
- Каунасская
- Красный проспект (от ст. м. «Гагаринская» до ул. Северной)
- Кропоткина
- Минина
- Новая
- Овражная
- Перевозчикова
- Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева)
- Пулем
- Светлановская
- Северная
- Танковая
- Тимирязева
На левом берегу горячей воды не будет с 4 по 17 июня на улицах:
- 2-я Станционная
- Ватутина
- Вертковская
- Волховская
- Дружбы
- Колхидская
- Костычева
- Котовского
- Невельского
- Немировича-Данченко
- Оборонная
- Олимпийская
- Пархоменко
- Петропавловская
- Плахотного
- Римского-Корсакова
- Серафимовича
- Сибиряков-Гвардейцев
- Спортивная
- Станиславского
- Степная
- Титова
- Филатова
- Широкая
Также будут отключены от горячего водоснабжения Троллейный, Западный и Юго-Западный жилмассивы, микрорайон «Чистая Слобода», посёлок Затон и промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе Станционной.
«Испытания сетей будут идти в круглосуточно и с повышенным давлением. Это требуется для выявления ослабленных участков трубопроводов. В ходе работ не исключены размывы грунта и выход воды на поверхность. При этом горячая вода в домах новосибирцев может появиться раньше, как только испытания завершатся», — предупредили энергетики.
Напомним, в мае стало известно, что тысячи новосибирцев не выпустят за границу из-за долгов за тепло и горячую воду.
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