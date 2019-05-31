Goblin вместе с мотоциклистами снимет сериал про спасателей в Новосибирской области

фото с сайта главного управления МЧС по Новосибирской области

Мотопробег от Санкт-Петербурга до Сахалина займёт около 20 дней; фильм, который будет снят за это время, в следующем году покажут российским школьникам.

К 30-летию МЧС России, которое будут отмечать 27 декабря 2020 года, активисты собираются снять полнометражный фильм и документальный сериал о мужество российских спасателей. Для этого движение «Сел и поехал» организует мотопробег от Санкт-Петербурга до Сахалина.

Экспедиция начнётся 2 июля 2019 года в Северной столице и продлиться около 20 дней. Мотоциклисты посетят 20 городов России и проедут порядка 13 тысяч км. Новосибирск станет седьмым городом на их маршруте. Завершится пробег на Сахалине.

«Участники экспедиции посетят региональные Управления МЧС. Они встретятся с пожарными, спасателями, курсантами, студентами и слушателями учебных заведений и людьми, чьи судьбы пересеклись в той или иной чрезвычайной ситуации. Это ляжет в основу документального фильма "Герои нашего времени", посвященного работе сотрудников МЧС, будням спасателей, их истории и судьбы, раскрыть аспекты и трудности профессии», — отмечают авторы проекта.

Организатором мотопробега стал известный мотопутешественник, автор фильмов и книг, основатель движения «Сел и поехал» Павел Кобяк.

Инфопартнёром экспедиции выступает Дмитрий Пучков, известный в интернете как оригинальный переводчик фильмов под ником Goblin. Он пройдёт один из этапов маршрута экспедиции вместе с мотоциклистами.

«Фильм "Герои нашего времени, рассчитан прежде всего на молодую аудиторию. Эти ребята сейчас выбирают свою профессию и жизненный путь. Но надеемся, что и старшее поколение наш фильм заинтересует. Ведь история нашей страны творится здесь и сейчас, руками скромных героев нашего времени. В 2020 – юбилейном для МЧС году – мы хотим показать это кино во многих школах страны», — добавили организаторы мотопробега.

Напомним, в мае стало известно, что съёмку самого массового видео планируют в Омске.