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Ночное ДТП унесло жизнь водителя в Новосибирской области

Рубрика: общество

02.06.2019 11:21

фото с сайта pixabay.com

Автомобиль Toyota Vista протаранил столб в Искитимском районе Новосибирской области; пассажира с переломами и сотрясением мозга доставили в больницу.

Смертью закончилась ночная поездка для водителя из Искитима. На дороге Сельская-Лебедевка он не справился с управлением своей Toyota Vista и врезался в опору линии электропередач. Удар был настолько сильным, что водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.

«ДТП случилось около 2:15 в районе остановки "СНТ «Строитель»". 30-летний житель Искитима, управлявший автомобилем Toyota Vista, от удара скончался на месте. Пассажир выжил. У 27-летнего парня закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, а также перелом ключицы», — сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах, которые привели к этому смертельному ночному ДТП.

Напомним, в мае скрывавшийся с места ДТП новосибирец врезался в дерево и погиб.

Теги: Новосибирская область ДТП смерть

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