Ночное ДТП унесло жизнь водителя в Новосибирской области

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Ночное ДТП унесло жизнь водителя в Новосибирской областиРубрика: общество
02.06.2019 11:21
фото с сайта pixabay.com
Автомобиль Toyota Vista протаранил столб в Искитимском районе Новосибирской области; пассажира с переломами и сотрясением мозга доставили в больницу.
Смертью закончилась ночная поездка для водителя из Искитима. На дороге Сельская-Лебедевка он не справился с управлением своей Toyota Vista и врезался в опору линии электропередач. Удар был настолько сильным, что водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.
«ДТП случилось около 2:15 в районе остановки "СНТ «Строитель»". 30-летний житель Искитима, управлявший автомобилем Toyota Vista, от удара скончался на месте. Пассажир выжил. У 27-летнего парня закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, а также перелом ключицы», — сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах, которые привели к этому смертельному ночному ДТП.
Напомним, в мае скрывавшийся с места ДТП новосибирец врезался в дерево и погиб.
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