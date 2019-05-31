Новосибирский рыбак заснял замор рыбы в притоке Оби

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Рыбак нашёл место замора рыбы в устье реки Тулы;два месяца назад реку спасали от розлива нефтепродуктов.

Поездка на рыбалку закончилась экологической катастрофой для новосибирца. Видео «Массовая гибель рыбы в устье р.Тула. Новосибирск» было опубликовано на YouTube вчера.

Рыбак и активный пользователь форума FishingSib Антон заснял гибель рыбы в устье реки Тула вчера, 1 июня. Автор видео даже показал место, откуда начинается замор – это опрокинутое дерево недалеко от устья реки Тулы.

«Сразу видно – мёртвый лещ, окунёчки... В принципе видно, что весь берег завален мёртвой рыбой. Господи, да как же так-то! Рыба пытается уйти – самая мелочь смогла выпрыгнуть на берег, а самая крупная рыба лежит где-то на расстоянии метра от берега», – рассказал автор видео Антон.

Очевидец отметил, что птицы едят эту рыбу и могут разнести заразу. По словам очевидца, крупная рыба умерла первой.

На видео слышны выстрелы и орудийные залпы — в нескольких десятках километров находится Шиловский полигон. Редакция Сиб.фм подготовила запрос в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.

Напомним, в апреле выявили разлив нефтепродуктов на реке Туле в Новосибирске.