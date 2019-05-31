2 балла
+17
65.38 72.84
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Ста тысяч рублей и мобильного телефона курьёзно лишился посетитель кафе в Новокузнецке

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Депутаты потребовали уволить Анатолия Сердюкова из-за ситуации с заводом имени Чкалова в Новосибирске

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы потратили почти сто тысяч рублей на распродаже современного искусства

сегодня 14:09 Культура 0 Коммент.

Скорая не сразу доехала до мужчины с пробитой головой в Кемерове

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рыбак заснял замор рыбы в притоке Оби

сегодня 12:40 Хроника 0 Коммент.

Goblin вместе с мотоциклистами снимет сериал про спасателей в Новосибирской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Ночное ДТП унесло жизнь водителя в Новосибирской области

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Выходку полуголой подруги российского пранкера в финале Лиги чемпионов не оценили новосибирцы

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Житель Кузбасса избил не давшего сдачу таксиста

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»

вчера 13:32 Общество 0 Коммент.

Кемеровский банк лишился лицензии на работу

вчера 12:19 Общество 0 Коммент.

Сошли с путей направлявшиеся из Новосибирска во Владивосток пассажирские вагоны

вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

Куда пойти с ребёнком 1 июня в Новосибирске

вчера 11:16 Афиша 0 Коммент.

Дмитрий Медведев принял окончательное решение по роумингу

вчера 10:26 Общество 0 Коммент.

Мужчина с сединой и заиканием пропал в Новосибирске

вчера 09:03 Хроника 0 Коммент.

Седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Уличный бассейн с пляжем за 90 миллионов появился на месте порубок в парке Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Скандал с погорелицей и компанией депутата Салова прокомментировала мэрия Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

30.05.2019 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рыбак заснял замор рыбы в притоке Оби

Рубрика: проиcшествия

02.06.2019 12:40

Фото с сайта pixabay.com

Рыбак нашёл место замора рыбы в устье реки Тулы;два месяца назад реку спасали от розлива нефтепродуктов.

 Поездка на рыбалку закончилась экологической катастрофой для новосибирца. Видео «Массовая гибель рыбы в устье р.Тула. Новосибирск» было опубликовано на YouTube вчера.

Рыбак и активный пользователь форума FishingSib Антон заснял гибель рыбы в устье реки Тула вчера, 1 июня. Автор видео даже показал место, откуда начинается замор – это опрокинутое дерево недалеко от устья реки Тулы. 

«Сразу видно – мёртвый лещ, окунёчки... В принципе видно, что весь берег завален мёртвой рыбой. Господи, да как же так-то! Рыба пытается уйти – самая мелочь смогла выпрыгнуть на берег, а самая крупная рыба лежит где-то на расстоянии метра от берега», – рассказал автор видео Антон.

Очевидец отметил, что птицы едят эту рыбу и могут разнести заразу. По словам очевидца, крупная рыба умерла первой.

На видео слышны выстрелы и орудийные залпы — в нескольких десятках километров находится Шиловский полигон. Редакция Сиб.фм подготовила запрос в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.

Напомним, в апреле выявили разлив нефтепродуктов на реке Туле в Новосибирске.

 

Теги: экология рыба чрезвычайные ситуации

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Ста тысяч рублей и мобильного телефона курьёзно лишился посетитель кафе в Новокузнецке

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Депутаты потребовали уволить Анатолия Сердюкова из-за ситуации с заводом имени Чкалова в Новосибирске

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы потратили почти сто тысяч рублей на распродаже современного искусства

сегодня 14:09 Культура 0 Коммент.

Скорая не сразу доехала до мужчины с пробитой головой в Кемерове

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рыбак заснял замор рыбы в притоке Оби

сегодня 12:40 Хроника 0 Коммент.

Goblin вместе с мотоциклистами снимет сериал про спасателей в Новосибирской области

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Ночное ДТП унесло жизнь водителя в Новосибирской области

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Выходку полуголой подруги российского пранкера в финале Лиги чемпионов не оценили новосибирцы

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Житель Кузбасса избил не давшего сдачу таксиста

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»

вчера 13:32 Общество 0 Коммент.

Кемеровский банк лишился лицензии на работу

вчера 12:19 Общество 0 Коммент.

Сошли с путей направлявшиеся из Новосибирска во Владивосток пассажирские вагоны

вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

Куда пойти с ребёнком 1 июня в Новосибирске

вчера 11:16 Афиша 0 Коммент.

Дмитрий Медведев принял окончательное решение по роумингу

вчера 10:26 Общество 0 Коммент.

Мужчина с сединой и заиканием пропал в Новосибирске

вчера 09:03 Хроника 0 Коммент.

Седобородый старец в кожаной кепке ищет родных в Новосибирске

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Уличный бассейн с пляжем за 90 миллионов появился на месте порубок в парке Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Скандал с погорелицей и компанией депутата Салова прокомментировала мэрия Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: многоэтажка загорелась в центре Новосибирска

31.05.2019 Общество 0 Коммент.

Школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

30.05.2019 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.04.2019

Посмотри на это иначе

AZIMUT Отель Сибирь реновировал лобби и открыл модн...

Читать далее
Image
05.03.2019

Чистая работа

Руководство новосибирского «Горводоканала» поблагодарили за успех...

Читать далее
Image
13.12.2018

Как становятся лидерами

Экологические эксперты признали новосибирский ...

Читать далее
Image
19.11.2018

Бурый уголь: новосибирский воздух стал чище

Горожане беспокоились напрасно

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
23.10.2018

Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири

Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...

Читать далее

Новости по теме

Депутаты новосибирского Заксобрания решили сделать ремонт многоквартирных домов прозрачнее 31.05.2019 Акция по раздельному сбору отходов стартует в Новосибирске 25.05.2019 Новосибирские студентки протестовали против глобального потепления у фонтана в жаркий день 24.05.2019

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Толпа молодёжи избила депутата в Новосибирской области

Image

Воспитатель частного детсада избила двухлетнего мальчика в Бердск...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

В новосибирском метро остановились поезда

Image

Центральную клумбу в Камне-на-Оби засадили коноплёй