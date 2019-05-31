Новосибирцы потратили почти сто тысяч рублей на распродаже современного искусства

Фото предоставлены Анной Галеевой

Художница получила четыре тысячи за «моток ниток на холсте»; новосибирцы всё чаще покупают домой современное искусство.

Художники заработали за сутки более 80 тысяч рублей на ярмарке доступной живописи в Новосибирске. Сегодня организаторы мини-фестиваля современного искусства «Арт Лето» рассказали Сиб.фм об итогах аукциона.

Арт-маркет доступного искусства проходил с 31 мая по 1 июня в лектории «Поток» на Цены на картины начинались от 50 рублей, самая дорогая работа была продана за восемь тысяч рублей. Кураторы назвали самую большую сумму, ушедшую в руки одного художника – 15 тысяч рублей.

Одной из самых дорогих стала работа Василисы Старковой «На коленке», выполненная на холсте в техниках вышивки и темперы – картину купили за четыре тысячи рублей.

Восемь художников поддержали арт-маркет лекциями о современном искусстве: известный новосибирский график Михаил Паршиков, хозяйка печатной мастерской Зоська Леутина, иллюстратор Лиза Березина и другие. Кураторами проекта выступили сотрудники библиотек – помощник директора областной научной библиотеки Анна Галеева и замдиректора по связям с общественностью в ГПНТБ Антон Веселов.

По словам Анны Галеевой, у новосибирцев растёт интерес к покупке современного искусства – всего в ярмарке участвовали 26 художников, было продано около 40 % работ. Предыдущий арт-маркет «Дёрн» прошёл в лофт-парке «Подземка» в феврале, тогда общая выручка была ниже.

Напомним, в сентябре новосибирские художники устроят марафон тусовок на двое суток подряд — регистрироваться нужно уже сейчас.