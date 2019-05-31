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Новосибирцы потратили почти сто тысяч рублей на распродаже современного искусства

Рубрика: культура

02.06.2019 14:09

Фото предоставлены Анной Галеевой

Художница получила четыре тысячи за «моток ниток на холсте»; новосибирцы всё чаще покупают домой современное искусство.

Художники заработали за сутки более 80 тысяч рублей на ярмарке доступной живописи в Новосибирске. Сегодня организаторы мини-фестиваля современного искусства «Арт Лето»  рассказали Сиб.фм об итогах аукциона.

Арт-маркет доступного искусства проходил с 31 мая по 1 июня в лектории «Поток» на Цены на картины начинались от 50 рублей, самая дорогая работа была продана за восемь тысяч рублей. Кураторы назвали самую большую сумму, ушедшую в руки одного художника – 15 тысяч рублей.  

Одной из самых дорогих стала работа Василисы Старковой «На коленке», выполненная на холсте в техниках вышивки и темперы – картину купили за четыре тысячи рублей.

Восемь художников поддержали арт-маркет лекциями о современном искусстве: известный новосибирский график Михаил Паршиков, хозяйка печатной мастерской Зоська Леутина, иллюстратор Лиза Березина и другие. Кураторами проекта выступили сотрудники библиотек – помощник директора областной научной библиотеки Анна Галеева и  замдиректора по связям с общественностью в ГПНТБ Антон Веселов. 

По словам Анны Галеевой, у новосибирцев растёт интерес к покупке современного искусства – всего в ярмарке участвовали 26 художников, было продано около 40 % работ. Предыдущий арт-маркет «Дёрн» прошёл в лофт-парке «Подземка» в феврале, тогда общая выручка была ниже.   

Напомним, в сентябре новосибирские художники устроят марафон тусовок на двое суток подряд — регистрироваться нужно уже сейчас.

 

Теги: современное искусство художники фестивали скидки

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вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

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31.05.2019 Общество 0 Коммент.

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Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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