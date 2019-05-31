Скорая не сразу доехала до мужчины с пробитой головой в Кемерове

Лента новостейПредложить новость
Ста тысяч рублей и мобильного телефона курьёзно лишился посетитель кафе в Новокузнецке
Новосибирцы потратили почти сто тысяч рублей на распродаже современного искусства
Goblin вместе с мотоциклистами снимет сериал про спасателей в Новосибирской области
Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»
Скорая не сразу доехала до мужчины с пробитой головой в КемеровеРубрика: общество, проиcшествия
02.06.2019 13:23
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «Инцидент Кемерово» «ВКОНТАКТЕ»
В кемеровских соцсетях сообщают, что очевидцы не смогли догнать нападавших, но опознали одного из них.
Как сообщают популярные кемеровские паблики, утром в спальном районе ФПК («Факультет повышения квалификации» при КемГУ) во дворе дома по улице Тухачевского 31в двое неизвестных атаковали мужчину и пробили ему голову.
«Они напали, пробили голову и побежали. Очевидцы не смогли догнать, приметы видели, одного опознали», — рассказал очевидец в соцсети «ВКонтакте».
Проходившая мимо женщина оперативно оказала первую медицинскую помощь пострадавшему. автомобиль скорой помощи прибыл на место происшествия через 20 минут.
«Скорая была бы раньше, они просто дом перепутали. Я во дворе 31-го дома стоял, курил, они подъезжали, у меня номер дома спрашивали», — отметил посетитель паблика «Инцидент Кемерово».
Подробности происшествия уточняются местными органами правопорядка.
Напомним, в мае мужчина избил ребёнка на детской площадке в Новокузнецке.
Комментарии
Лента новостей
Ста тысяч рублей и мобильного телефона курьёзно лишился посетитель кафе в Новокузнецке
Новосибирцы потратили почти сто тысяч рублей на распродаже современного искусства
Goblin вместе с мотоциклистами снимет сериал про спасателей в Новосибирской области
Больше трёх тысяч новосибирцев и один робот побежали «Зелёный марафон»
Статьи по теме
Пепел «Зимней вишни»
С весной Кемерово оттаивает, но многие последствия с...
Помощь без преград
Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...
Новости по теме
Популярное