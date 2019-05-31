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Скорая не сразу доехала до мужчины с пробитой головой в Кемерове

Рубрика: общество, проиcшествия

02.06.2019 13:23

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «Инцидент Кемерово» «ВКОНТАКТЕ»

В кемеровских соцсетях сообщают, что очевидцы не смогли догнать нападавших, но опознали одного из них.

Как сообщают популярные кемеровские паблики, утром в спальном районе ФПК («Факультет повышения квалификации» при КемГУ) во дворе дома по улице Тухачевского 31в двое неизвестных атаковали мужчину и пробили ему голову.

«Они напали, пробили голову и побежали. Очевидцы не смогли догнать, приметы видели, одного опознали», — рассказал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Проходившая мимо женщина оперативно оказала первую медицинскую помощь пострадавшему. автомобиль скорой помощи прибыл на место происшествия через 20 минут.

«Скорая была бы раньше, они просто дом перепутали. Я во дворе 31-го дома стоял, курил, они подъезжали, у меня номер дома спрашивали», — отметил посетитель паблика «Инцидент Кемерово».

Подробности происшествия уточняются местными органами правопорядка.

Напомним, в мае мужчина избил ребёнка на детской площадке в Новокузнецке.

Теги: скорая помощь драки Кемерово

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вчера 11:16 Афиша 0 Коммент.

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20.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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