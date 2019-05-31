Ста тысяч рублей и мобильного телефона курьёзно лишился посетитель кафе в Новокузнецке

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Потерпевший не покидал свой столик ни на минуту; воровке грозит реальный срок.

30-летний житель Новокузнецка обратился в полицию с заявлением о пропаже мобильного телефона и крупной суммы денег после посещения одного из городских кафе. Он заявил, что неизвестные похитили более 100 000 рублей. Сотрудники полиции оперативно установили, что деньги и телефон лежали в кармане куртки мужчины, которую он повесил на стул на котором сидел. Вместе с этим выяснилось и то, что он ни на минуту не покидал свой столик.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Новокузнецка установили подозреваемую и задержали её. Это оказалась ранее судимая местная жительница, которая была в кафе в одно время с потерпевшим. Она отдыхала за соседним столиком, потом незаметно придвинулась к стулу, на котором сидел мужчина и аккуратно вынула из кармана его одежды имущество. После этого она скрылась», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении незадачливой воровки правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь женщине грозит реальный срок до пяти лет лишения свободы. Сообщается, что полицейские изъяли у неё часть похищенного имущества и уже вернули законному владельцу.

Напомним, в мае новосибирцы украли 650 тысяч у алтайской пенсионерки и купили на них Mitsubishi.