Выходку полуголой подруги российского пранкера в финале Лиги чемпионов не оценили новосибирцы

скриншот видео с сайта youtube.com

Друг нарушительницы выбегал на поле в финале ЧМ-2014, когда играли Германия и Аргентина, и пытался поцеловать футболиста; пара провокаторов также снималась в фильме ужасов.

Финальный матч Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами «Ливерпуль и Тоттенхэм» на 18-й минуте прервала выбежавшая на поле девушка в чёрном купальнике. Арбитр встречи приостановил игру, стюарды оперативно поймали нарушительницу и увели её с поля.

Позже выяснилось, что её зовут Кинси Волански. Она американская модель польского происхождения, рекламирует купальники и снимается для известных журналов. Кроме этого, девушка состоит в отношениях со скандальным пранкером из России Виталием Здоровецким.

«Волански мелькнула в трансляции всего на пару секунд. Вместо её забега зрителям показывали повтор гола, трибуны, игроков и тренеров обеих команд. Не показывать выбегающих на поле болельщиков и пранкеров — это распространённая практика на ТВ. Аргумент телевизионщиков простой: не показывать дурной пример широкой аудитории и вместе с этим не давать хулиганам мировую известность. Считаю, что это правильно. Такие выходки ведь ещё и сбивают настрой футболистов, темп матча, что может сказаться на результате игры, а это уже чревато серьёзным скандалом», — рассуждает новосибирский онлайн-комментатор Максим Хрущёв.

С ним согласен и болельщик «Ливерпуля» из Новосибирска.

«Я посмотрел, что это за парочка. Популярные в узких кругах пранкеры. Здоровецкого болельщики помнят по финалу ЧМ-2014, когда он с расписанным голым торсом бегал по полю и пытался поцеловать футболиста. Эта такая фишка у него есть на канале в YouTube. Также узнал, что он со своей подругой снялся в фильме ужасов. Пусть и дальше бы занимались роликами, а не мешали нормальному футболу», — отметил болельщик «Красных» Роман Копничев.

Матч закончился победой «Ливерпуля» 2:0.

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