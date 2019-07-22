Коллаборация зарядила Новосибирск позитивом

Фото предоставлено организаторами

Тысячи новосибирцев танцевали латину, проникались корейской поп-культурой и стояли в планке на Михайловской набережной; в рамках Коллаборации прошла «Школа блогеров».

В минувшие выходные на Михайловской набережной новосибирцам устроили масштабный брендовый фестиваль — «Коллаборация. «Время жить интересно»». Горожан развлекали, угощали и заряжали позитивом на более чем 30 площадках. По данным организаторов, за два дня в мероприятии приняли участие 18456 человек.

«Мы счастливы, что нам удалось организовать столь грандиозное мероприятие в родном Новосибирске. В планах сделать наш фестиваль – ежегодным. Ведь «Коллаборация» – это фестиваль городской культуры, погружения в творческие флюиды, ритмичную музыку, мир счастливых людей, вкусной еды, смелых экспериментов, где в содружестве и сотворчестве горожан настраивают на позитив компании, а также мастера, ремесленники, представители молодежных субкультур, дизайнеры, художники, артисты и многие другие», — поделилась впечатлениями руководитель проекта Анна Белых.

В первый день фестиваля 27 июля у главной сцены в рамках Geek Summer Fest собрались тысячи поклонников поп-культуры со всей Сибири. Отлично повеселиться, сделать крутые фото для соц.сетей и просто поднять себе настроение новосибирцам помогли в оригинальной фотозоне ТНТ «Импровизация. Красная комната».

В рамках мероприятия прошла «Школа блогеров», или #блого_коллаборация от #мтскаждыйдень — для всех желающих попробовать себя в этом направлении. В завершение первого дня выступила рок-группа «Капитан Дик».

Второй день 28 июля был посвящен теме спорта и ЗОЖ. Каждый мог пройти мастер-класс по йоге, латине, прыжках на KangooJumps и постоять в массовой планке за Новосибирск под руководством сети MetroFitness. Для детей и их родителей организаторы подготовили пространство игры и детских мастер-классов.