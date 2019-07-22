Новосибирск принял Всемирный фестиваль уличного кино

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Новосибирск принял Всемирный фестиваль уличного киноРубрика: общество
02.08.2019 09:41
Фото предоставлено Tele2
В течение двух дней на Михайловской набережной новосибирцы и гости города смотрели короткометражные фильмы. Столица Сибири участвовала во Всемирном фестивале уличного кино.
В минувшие выходные Новосибирск принимал Всемирный фестиваль уличного кино. 1000 городов принимают самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире в течение трёх месяцев: с 12 июня по 12 сентября. Посмотреть короткометражные фильмы молодых режиссёров в «Онлайн-парке» Tele2 на Михайловской набережной пришли несколько сотен человек.
Зрители на большом уличном экране увидели три фильма-победителя Всемирного фестиваля уличного кино-2018: «Успех», «Взятка» и «Суперприз», а также 10 короткометражных новелл – конкурсантов этого года. И впервые фильмы показывали не с диска, а в «прямом эфире» при помощи скоростного мобильного интернета 4G, доступ к которому предоставил мобильный оператор Tele2 в Новосибирске.
По словам организатора фестиваля Александра Щерякова, вышедшего на связь со зрителями из Москвы, победителя фестиваля определяют сами зрители. Для этого нужно всего лишь включить любой фонарик или зажигалку, а специальный прибор замерит свет и выдаст свой вердикт.
По словам представителей компании Tele2, новый формат знакомства с киноискусством соответствует их идеологии. Оператор сотовой связи продвигает концепцию «других правил» и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи.
Всемирный фестиваль уличного кино проходит под лозунгом «Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри». Авторы фильмов делают ставку на сюжет и захватывающую игру актёров. По предварительным оценкам организаторов, судить, какой из фильмов станет лучшим в 2019 году, предстоит более чем миллиону зрителей.
Новосибирцы уже сделали свой выбор. По их мнению, выраженному светом фонариков, сотовых телефонов и зажигалок, победил фильм «Болванка». Однако говорить о том, что именно он станет победителем Всемирного фестиваля уличного кино, пока рано. Итоги зрительского голосования будут озвучены в октябре.
Анатолий Якимов
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