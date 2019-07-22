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Новосибирск принял Всемирный фестиваль уличного кино

Рубрика: общество

02.08.2019 09:41

Фото предоставлено Tele2

В течение двух дней на Михайловской набережной новосибирцы и гости города смотрели короткометражные фильмы. Столица Сибири участвовала во Всемирном фестивале уличного кино.

В минувшие выходные Новосибирск принимал Всемирный фестиваль уличного кино. 1000 городов принимают самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире в течение трёх месяцев: с 12 июня по 12 сентября. Посмотреть короткометражные фильмы молодых режиссёров в «Онлайн-парке» Tele2 на Михайловской набережной пришли несколько сотен человек.

Зрители на большом уличном экране увидели три фильма-победителя Всемирного фестиваля уличного кино-2018: «Успех», «Взятка» и «Суперприз», а также 10 короткометражных новелл – конкурсантов этого года. И впервые фильмы показывали не с диска, а в «прямом эфире» при помощи скоростного мобильного интернета 4G, доступ к которому предоставил мобильный оператор Tele2 в Новосибирске.

По словам организатора фестиваля Александра Щерякова, вышедшего на связь со зрителями из Москвы, победителя фестиваля определяют сами зрители. Для этого нужно всего лишь включить любой фонарик или зажигалку, а специальный прибор замерит свет и выдаст свой вердикт.

По словам представителей компании Tele2, новый формат знакомства с киноискусством соответствует их идеологии. Оператор сотовой связи продвигает концепцию «других правил» и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи.

Всемирный фестиваль уличного кино проходит под лозунгом «Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри». Авторы фильмов делают ставку на сюжет и захватывающую игру актёров. По предварительным оценкам организаторов, судить, какой из фильмов станет лучшим в 2019 году, предстоит более чем миллиону зрителей.

Новосибирцы уже сделали свой выбор. По их мнению, выраженному светом фонариков, сотовых телефонов и зажигалок, победил фильм «Болванка». Однако говорить о том, что именно он станет победителем Всемирного фестиваля уличного кино, пока рано. Итоги зрительского голосования будут озвучены в октябре.

Анатолий Якимов

Теги: культура кино Tele2 Новосибирск

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В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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