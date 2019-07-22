Сибирский язь опасен для здоровья

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Сибирский язь опасен для здоровьяРубрика: общество
02.08.2019 07:58
фото pixabay.com
Учёные Томского госуниверситета выяснили, что язь в реках области на 100 % заражён описторхозом; в рамках проекта были обследованы пять видов рыб.
Томские учёные-ихтиологи провели обследование пяти видов промысловых рыб и пришли к неутешительным выводам. Весь язь в реках Томской области заражён описторхозом. Об этом сообщила пресс-служба ТГУ.
Учёные в рамках изучения очага описторхоза в бассейне Средней Оби обследовали пять видов промысловых рыб, выловленных в Томи, Чулыме, Басандайке и Оби. Язь оказался лидером по количеству заражённых особей – 100 %. На втором месте елец – 80-90 %. Возбудитель описторхоза также был обнаружен в мышцах леща, а вот пескари, караси и верховки оказались свободны от инвазии.
Напомним, 29 июля в Оби выловили чудовище, которое получило имя: «Обожравшаяся личинка Лунтика».
Татьяна Картавых
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