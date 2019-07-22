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Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон
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Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезонРубрика: общество
02.08.2019 18:02
Фото Сиб.фм
Конец августа многие называют бархатным сезоном; новосибирцы стараются подешевле попасть к морю.
В бархатный сезон россияне предпочитают посетить морское побережье, чтобы набраться сил на предстоящую зиму. Журналисты Сиб.фм изучили сайты, на которых можно купить авиабилеты, и узнали, в какую сумму обойдётся новосибирцам бархатный сезон.
Чтобы эксперимент был признан удавшимся, мы ввели одни и те же даты: 16 августа – дата вылета из Новосибирска, и 30 августа – дата возвращения. Исключение составили два направления – Ларнака и Улан-Удэ, из-за того, что в указанные дни самолёты в данные города не летают. Для них были выбраны 17 и 31 августа соответственно. В расчёт брали невозвратные и безбагажные тарифы, а также прямой перелёт.
Эксперимент показал, что самое бюджетное направление из Новосибирска в бархатный сезон – Иркутск. Стоимость перелёта туда-обратно составляет 13 570 рублей с посадкой в Красноярске, и 17 266 – прямой рейс. Далее следует Улан-Удэ. В этот город можно слетать за 24 006 рублей. В Сочи и обратно можно улететь за 25 602 рубля авиакомпанией «Победа» или 37 423 на самолёте S7. До Крыма в конце августа можно улететь за 29 052 рубля, в Анапу за 38 212 рублей. Во Владивосток билет на самолёт авиакомпании «Аврора» стоит 41 003 рубля, а S7 – 48 852.
Из зарубежных направлений под наши условия попадают кипрская Ларнака, куда можно улететь за 54 564 рубля, и столица Таиланда – Бангкок, за 60 185 рублей.
Отметим, что стоимость перелёта Новосибирск – Москва – Новосибирск начинается от 18 400 рублей.
Напомним, 10 июля стало известно, что несколько жителей Кузбасса купили фальшивые билеты на самолёт.
Анатолий Якимов
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