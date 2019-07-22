0 балла
+22
64.64 71.71
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Видео: ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья

вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе

вчера 20:18 Хроника 0 Коммент.

Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Россиянам предложили спастись от слежки через гаджеты при помощи изоленты и скотча

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в Оби

вчера 17:16 Хроника 0 Коммент.

Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Молодой омич разбился на угнанной у медиков «буханке»

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Претендента на кресло новосибирского депутата Прибаловца пытаются снять с выборов

вчера 16:28 Политика 0 Коммент.

Погода на Алтае в выходные: жара и прохлада

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Сохранить нудистский пляж хотят новосибирцы

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

При реализации нацпроекта учтут мнение маломобильных новосибирцев

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд

вчера 15:13 Общество 0 Коммент.

Роскосмос показал фотографии сибирских пожаров из космоса

вчера 14:53 Хроника 0 Коммент.

Пьяный омич до смерти забил четырёхмесячного щенка по кличке Жужа

вчера 13:38 Хроника 0 Коммент.

Узкое «горлышко» при въезде в Новосибирск ликвидируют в 2020 году

вчера 13:26 Общество 0 Коммент.

Субботний дождь остудит раскалённый Новосибирск

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Коллаборация зарядила Новосибирск позитивом

вчера 12:55 Афиша 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон

Рубрика: общество

02.08.2019 18:02

Фото Сиб.фм

Конец августа многие называют бархатным сезоном; новосибирцы стараются подешевле попасть к морю.

В бархатный сезон россияне предпочитают посетить морское побережье, чтобы набраться сил на предстоящую зиму. Журналисты Сиб.фм изучили сайты, на которых можно купить авиабилеты, и узнали, в какую сумму обойдётся новосибирцам бархатный сезон.

Чтобы эксперимент был признан удавшимся, мы ввели одни и те же даты: 16 августа – дата вылета из Новосибирска, и 30 августа – дата возвращения. Исключение составили два направления – Ларнака и Улан-Удэ, из-за того, что в указанные дни самолёты в данные города не летают. Для них были выбраны 17 и 31 августа соответственно. В расчёт брали невозвратные и безбагажные тарифы, а также прямой перелёт.

Эксперимент показал, что самое бюджетное направление из Новосибирска в бархатный сезон – Иркутск. Стоимость перелёта туда-обратно составляет 13 570 рублей с посадкой в Красноярске, и 17 266 – прямой рейс. Далее следует Улан-Удэ. В этот город можно слетать за 24 006 рублей. В Сочи и обратно можно улететь за 25 602 рубля авиакомпанией «Победа» или 37 423 на самолёте S7. До Крыма в конце августа можно улететь за 29 052 рубля, в Анапу за 38 212 рублей. Во Владивосток билет на самолёт авиакомпании «Аврора» стоит 41 003 рубля, а S7 – 48 852. 

Из зарубежных направлений под наши условия попадают кипрская Ларнака, куда можно улететь за 54 564 рубля, и столица Таиланда – Бангкок, за 60 185 рублей.

Отметим, что стоимость перелёта Новосибирск – Москва – Новосибирск начинается от 18 400 рублей.

Напомним, 10 июля стало известно, что несколько жителей Кузбасса купили фальшивые билеты на самолёт.

 

Анатолий Якимов

Теги: отдых авиация лето

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Видео: ураган в Новосибирской области сорвал крыши и сломал деревья

вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирец почти сгорел заживо в фуре на челябинской трассе

вчера 20:18 Хроника 0 Коммент.

Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области

вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

Россиянам предложили спастись от слежки через гаджеты при помощи изоленты и скотча

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирский сотрудник ГУФСИН пропал после купания в Оби

вчера 17:16 Хроника 0 Коммент.

Условия размещения иркутских детей оценил заместитель губернатора Сергей Нелюбов

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Молодой омич разбился на угнанной у медиков «буханке»

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Претендента на кресло новосибирского депутата Прибаловца пытаются снять с выборов

вчера 16:28 Политика 0 Коммент.

Погода на Алтае в выходные: жара и прохлада

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Сохранить нудистский пляж хотят новосибирцы

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

При реализации нацпроекта учтут мнение маломобильных новосибирцев

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд

вчера 15:13 Общество 0 Коммент.

Роскосмос показал фотографии сибирских пожаров из космоса

вчера 14:53 Хроника 0 Коммент.

Пьяный омич до смерти забил четырёхмесячного щенка по кличке Жужа

вчера 13:38 Хроника 0 Коммент.

Узкое «горлышко» при въезде в Новосибирск ликвидируют в 2020 году

вчера 13:26 Общество 0 Коммент.

Субботний дождь остудит раскалённый Новосибирск

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Коллаборация зарядила Новосибирск позитивом

вчера 12:55 Афиша 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.06.2019

Ешь, пей, худей!

Как правильно сбросить лишний вес за короткий срок...

Читать далее
Image
20.02.2019

Миссия выполнима

На выбор подарков к 23 февраля можно потратить всего 60 мин...

Читать далее
Image
06.12.2018

Аэропорт Толмачёво имени Покрышкина: за и против

И...

Читать далее
Image
16.11.2018

«Вертушка» по пути в будущее

Сможет ли вертолётная площадка открыть...

Читать далее
Image
14.11.2018

Я влюбился и переезжаю к тебе

Пост о том, как «Жуковка» круто измен...

Читать далее
Image
23.10.2018

Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири

Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...

Читать далее

Новости по теме

Пожары в Сибири могут быть потушены за пять дней 01.08.2019 Авиацию подняли на борьбу с пожарами в Красноярском крае 31.07.2019 Летевший в Сибирь SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Самаре 31.07.2019

Популярное

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Новосибирец не смог засудить проктологов за болезненную процедуру

Image

Заядлый рыбак во всём синем бесследно исчез в Новосибирской облас...

Image

«Обожравшуюся личинку Лунтика» выловили рыбаки в Оби

Image

Сибирские учёные: иммунитет человека помогает раковой опухоли выж...

Image

Неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Честный магазин ищет потеряшку кошелька в Искитиме

Image

Мужской костюм за 28 миллионов рублей продаёт житель Новосибирска

Image

Новосибирцы нашли пропавшую с детской площадки голубоглазую девоч...

Image

Крестные ходы с МЧС против лесных пожаров в Сибири назвали фейком

Image

Природные пожары подступают к Новосибирской области

Image

«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов