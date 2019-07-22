Червивая вода стала причиной уголовного дела в Кузбассе

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Следком Кемеровской области возбудил уголовное дело после скандала с червивой водой в Киселёвске; жители заставили чиновника выпить воду с червями.

Сотрудники Следкома Кузбасса после доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту оказания некачественных услуг жителям Киселёвска. Много месяцев жители жаловались на воду с червями.

Следователям предстоит установить, кто виноват в ухудшении качества воды.

Напомним, 3 июня во время встречи с заместителем главы администрации жители Киселёвска заставили его выпить червивую воду.