Червивая вода стала причиной уголовного дела в Кузбассе

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Червивая вода стала причиной уголовного дела в КузбассеРубрика: общество
02.08.2019 10:58
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Следком Кемеровской области возбудил уголовное дело после скандала с червивой водой в Киселёвске; жители заставили чиновника выпить воду с червями.
Сотрудники Следкома Кузбасса после доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту оказания некачественных услуг жителям Киселёвска. Много месяцев жители жаловались на воду с червями.
Следователям предстоит установить, кто виноват в ухудшении качества воды.
Напомним, 3 июня во время встречи с заместителем главы администрации жители Киселёвска заставили его выпить червивую воду.
Татьяна Картавых
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