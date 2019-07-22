«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд

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«Чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в судРубрика: общество
02.08.2019 15:13
Фото с сайта pixabay.com
Новосибирская бизнесвумен заказала килограмм сильнодействующего средства для похудения в Казахстане; одна из клиенток знала о запрещённых веществах в составе.
Основательница велнес-клуба «Секрет» попала в суд за торговлю запрещённым порошком для похудения без рецепта. Сегодня, 2 августа, в прокуратуре Ленинского района рассказали о слушании уголовного дела о контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере.
События происходили с августа по конец ноября 2018 года. По данным ведомства, подозреваемая заказала через интернет препарат «Билайт» в капсулах для похудения, который содержит сильнодействующее вещество сибутрамин и входит в список ограниченных к обороту на территории РФ. Отправитель из Казахстана выслал две крупных посылки общим весом более килограмма, которые не прошли проверку таможни. Вскоре полиция установила заказчицу, предполагаемых клиенток и изъяла партию запрещённого препарата для похудения.
По данным прокуратуры, 35-летняя предприниматель успела сбыть препарат двум клиенткам велнес-клуба, одна из которых знала о содержащемся в препарате сибутрамине. Следствие выяснило, что подозреваемая продавала препарат партиями около трёх грамм за 2,3 тысячи рублей.
«Обвиняемая не признала вину, пояснив, что не знала о содержании сильнодействующего вещества, которое не указано на упаковке в составе препарата. Женщина характеризуется положительно, ранее не была судима и находится под подпиской о невыезде. Мы огласили обвинение, дело продолжит слушаться в суде», – прокомментировал Сиб.фм помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.
По данным картотеки дел районного суда, следующее слушание назначено на 7 августа.
Напомним, в июне новосибирец выбрал анаболики вместо фитнеса и получил условный срок.
Никита Манько
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