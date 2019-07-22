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День ВДВ в Новосибирске (обновляется)

Рубрика: общество

02.08.2019 09:00

фото PIXABAY.COM

Сегодня в России отмечается День Воздушно-десантных войск; публикуем все самые яркие события это праздника.

По сакральному для десантников месту одиноко разгуливает голубь.

Развернули первый парашют. 

На набережной уже вовсю готовятся к силовым соревнованиям.

А вот и первая жертва праздника.

Просто уснул на травке, а тут уже полицейские окружили.

На раздаче сегодня повар Вячеслав. "Каши хватит на всех!"

Тем временем, перед сценой продолжают показывать своё мастерство воспитанники военно-патриотических клубов. "Патриоты спецназа " задымили всё площадку, после своего выступления.

На фото Ирина Левашёва.  Её сын служил в десанте. В январе 2015 года погиб на Донбассе, под Мариуполем. Женщина призналась нашему корреспонденту, что, как жена офицера, она не стала бы отговаривать сына ехать туда.

В центре города тоже отмечают День ВДВ. Такие флажки можно увидеть на улице Ядринцевская.

Анатолий Локоть во всеуслышание объявил, что в этот день Новосибирск дарит Михайловскую набережную десантникам. Вот так подарок!

Вот в таких интересных эстафетах на набережной города может принять участие любой взрослый или ребёнок.

Детям тоже весело на празднике. Только посмотрите на этих маленьких "десантников"!

Оружие собирают тут даже женщины. А вам слабо?

Напомним, что в течение всего дня на Михайловской набережной будет работать полевая кухня. Гости праздника увидят скоростную сборку-разборку автомата Калашникова и мастер-класс по укладке парашюта. На набережной будет развёрнута выставка техники и оружия времен Великой Отечественной, а также пройдут показательные выступления десантников.

Генеральный директор ООО "СоюзДорСтрой" Виктор Сушко в свой праздник на боевом посту. Его организация осуществляет реконструкцию улицы Кубовой.

На День ВДВ пришли не только десантники, но и представители других подразделений. Юрий Сарафанов — ветеран Афганистана и Чечни, разведчик. Он немного расстроен тем, что не встретил никого из сослуживцев, однако многие его узнают и радостно здороваются с ним.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оставил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поздравление защитникам Отечества.

"Служба в армии по призыву – почетная мужская обязанность. А служба в легендарных ВДВ всегда была ещё и свидетельством высокого доверия страны к гражданину. Десантник — это навсегда. Закалка духа, полученная в крылатой пехоте, позволяет человеку стойко преодолевать любые жизненные препятствия и достигать поставленной цели без оглядки на обстоятельства: как велит девиз – «Никто, кроме нас!» 

С праздником, ребята! С праздником, уважаемые ветераны! Пусть каждый прыжок заканчивается успешным приземлением, а каждое задание завершается победой. За ВДВ!" — написал Анатолий Локоть.

"Мужик должен быть мужиком. В своём поведении, в своих поступках. Как говорил мой дед: "Боишься — не делай, делаешь — не бойся", — дал своё напутствие юношам Евгений, принимавший участие в конфликте в Югославии в 2001 году.

Таких девушек тоже можно встретить на набережной. Настя является членом "Военного патриотического клуба", в руках у неё настоящий пулемёт.

Вот такие трюкачи радуют восторженных зрителей, которых с каждой минутой становится всё больше.

Осталось совсем немного времени до начала праздника. Десантников можно встретить повсюду. А вы присоединитесь к поздравлению бывших и действующих военных?

На набережной уже появляются мужчины в голубых беретах. 

Десантники уже едут в метро в сторону Речного вокзала. Официальная часть празднования Дня ВДВ начнётся на набережной в 11:00

«А точно ли сегодня день десантника?», — задаётся вопросом наш корреспондент. За полчаса не увидел ни одного голубого берета или машины с флагом ВДВ.

Уже в девятом часу утра по улицам Новосибирска начали разгуливать с флагами мужчины в беретах.

Никита Минин

Теги: день ВДВ

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