Дмитрий Медведев поручил проверить информацию о поджогах тайги

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Дмитрий Медведев поручил проверить информацию о поджогах тайгиРубрика: общество
02.08.2019 10:47
Фото с официального сайта правительства РФ
Председатель правительства России подписал перечень поручений, связанных с лесными пожарами; документ был подписан 1 августа в Чите.
Правоохранительным органам поручено проверить информацию о намеренном создании лесных пожаров. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.
Всего в документе 13 пунктов. Последний – поручение генеральной прокуратуре и МВД России. До 1 ноября правоохранительные органы должны проверить информацию о том, что леса поджигают специально, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины.
До 20 августа полпреды президента России в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах должны предоставить в правительство страны предложения по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами.
Также даны поручения МЧС, Минфину, Минприроды, Миноборону, Минобрнауки, органам исполнительной власти.
Напомним, 1 августа в Министерстве обороны России пообещали потушить пожары в течение пяти дней.
Анатолий Якимов
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