Движение по трассе «Сибирь» открыто в Тулуне

Фото ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

В районе города Тулуна Иркутской области вновь открыто движение по федеральной трассе; дорога трое суток провела под водой.

Реверсивное движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге «Сибирь» открыли сегодня в пять часов утра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Участок трассы скрывался под толщей воды три дня из-за паводка. Дорожники обследовали четыре километра «Сибири» и выяснили, что за это время дорожное покрытие не пострадало.

Всего открытия движения ожидали почти 1,5 тысячи автомобилистов.

Напомним, 30 июля трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за паводка.