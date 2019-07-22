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Движение по трассе «Сибирь» открыто в Тулуне

Рубрика: Авто

02.08.2019 10:28

Фото ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

В районе города Тулуна Иркутской области вновь открыто движение по федеральной трассе; дорога трое суток провела под водой.

Реверсивное движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге «Сибирь» открыли сегодня в пять часов утра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. 

Участок трассы скрывался под толщей воды три дня из-за паводка. Дорожники обследовали четыре километра «Сибири» и выяснили, что за это время дорожное покрытие не пострадало.

Всего открытия движения ожидали почти 1,5 тысячи автомобилистов. 

Напомним, 30 июля трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за паводка.

 

Никита Минин

Теги: паводок Иркутская область

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сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:53 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:38 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:26 Общество 0 Коммент.

Субботний дождь остудит раскалённый Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Коллаборация зарядила Новосибирск позитивом

сегодня 12:55 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцев за 800 рублей позвали на домашние матчи ФК «Новосибирск»

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Мужчина совершил смертельный прыжок из скорой помощи

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Руководство скандального «Неограда» отпустили в новосибирском суде

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Школьник из Новосибирска поедет на Северный полюс

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

Червивая вода стала причиной уголовного дела в Кузбассе

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Медведев поручил проверить информацию о поджогах тайги

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Парковку запретили ещё на одной улице Новосибирска

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Движение по трассе «Сибирь» открыто в Тулуне

сегодня 10:28 Авто 0 Коммент.

Москвич получил девять пуль в одном из баров Искитима

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Красноярских чиновников из минлесхоза обвиняют в халатности

сегодня 10:03 Общество 0 Коммент.

Шокированная пожарами в Сибири Бузова молится за страну

сегодня 09:54 Общество 0 Коммент.

S7 вернула название «Сибирь» из-за пожаров в Сибири

сегодня 09:32 Бизнес 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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