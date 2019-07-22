Движение по трассе «Сибирь» открыто в Тулуне

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Движение по трассе «Сибирь» открыто в ТулунеРубрика: Авто
02.08.2019 10:28
Фото ФКУ Упрдор «Прибайкалье»
В районе города Тулуна Иркутской области вновь открыто движение по федеральной трассе; дорога трое суток провела под водой.
Реверсивное движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге «Сибирь» открыли сегодня в пять часов утра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Участок трассы скрывался под толщей воды три дня из-за паводка. Дорожники обследовали четыре километра «Сибири» и выяснили, что за это время дорожное покрытие не пострадало.
Всего открытия движения ожидали почти 1,5 тысячи автомобилистов.
Напомним, 30 июля трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за паводка.
Никита Минин
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