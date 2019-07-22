Элджей не оплатил эскизы обложек для своих альбомов и поссорился с художником

Фото со страницы Элджея в социальной сети Instagram

Автор обложек возмутился тем, что авторство не было указано в публикациях с его работами в соцсетях звезды.

Художник из Екатеринбурга Никита Жижанов обвинил известного новосибирского рэпера Элджея в том, что он не оплатил его работу над обложками его альбомов и не указал автора рисунков в соцсетях, сообщает екатеринбургское издание E1.ru

По словам художника, сотрудничество с артистом продолжалось с 2016 по 2018 год. За это время он создал две обложки для рэпера, но только на одной из них был указан автор. Это возмутило Жижанова. После этого происшествия, он стал требовать у звезды предоплату, от чего Элджей отказался. Художник в свою очередь не стал продолжать работу. В итоге автор обложек и артист повздорили.

Отметим, что художник Никита Жижанов является автором обложки для популярного альбома Монеточки под названием «Раскраски для взрослых».

Напомним, в июле 2019 года новосибирский рэпер Элджей попал в список самых успешных звёзд моложе 40 лет.