Грозы и духота попали в штормовое предупреждение новосибирцев на выходных

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Синоптики обещают грозы и небольшой дождь при сохранении аномальной температуры воздуха.

В Новосибирской области в ближайшие выходные, с 3 по 4 августа, сотрудники регионального ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в выходные в области сохранится аномально жаркая температура воздуха: от +30 градусов и выше. Однако при такой температуре в отдельных районах может наблюдаться небольшой или умеренный дождь, а также грозы. Также новосибирцев ожидает сильный ветер – 17 м/с, порывами до 22 м/с.

Сотрудники ГУ МЧС предупреждают, что в регионе повышена вероятность возгораний. Особенно это коснается Баганского, Чистоозёрного и Краснозёрского районов, где ожидается пожароопасность 5 класса, а также в Новосибирского, Кочковского, Ордынского, Карасукского и Сузунском районах, где предсказывают пожароопасность 4 класса.

В связи с таким прогнозом, спасатели призывают новосибирцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, 9 июля 2019 года в Новосибирске прошёл ураганный ветер