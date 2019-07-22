Иномарка перевернулась после столкновения с тепловозом под Новосибирском

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Иномарка перевернулась после столкновения с тепловозом под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
02.08.2019 09:03
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Водитель микроавтобуса столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезда возле СНТ «Улыбка»; от удара авто перевернулось на крышу.
ДТП с участием тепловоза и микроавтобуса произошло в Новосибирске, сообщает группа «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.
По данным ресурса, инцидент произошёл около 22:30 неподалёку от города. По предварительной информации, мужчина – водитель иномарки, пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд близ СНТ «Улыбка», но столкнулся с тепловозом и вылетел с дороги, после чего его автомобиль опрокинулся на крышу.
В результате аварии сам водитель отделался лёгкими травмами – ушибами и синяками, тогда как его пассажирка получила перелом руки.
В ГУ МВД по Новосибирской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
Напомним, вчера велосипедист умер после ДТП с бесправным водителем «ВАЗ» под Бердском.
Александр Шпак
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