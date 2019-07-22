Известный блогер «сожгла» себя ради тушения пожаров в Сибири

Фото из инстаграма instagram.com/sheidlina

Фотограф Елена Шейдлина из Санкт-Петербурга разделась ради экологического перформанса; пост с призывом потушить пожары в Сибири набрал почти полмиллиона лайков.

Известный блогер и фотограф Елена Шейдлина из Санкт-Петербурга устроила пугающую фотосессию в поддержку проблемы тушения лесных пожаров в Сибири. Вчера, 1 августа пост инстаграм-модель опубликовала фотосессию в своём аккаунте.

Девушка предстала в трёх образах – заросшей лесами, горящей и пепельно-чёрной Сибири.

«Нам оставят только мерзлую пустыню. Все остальное сгорит или продадут подешевле заграницу. Пересохнут ручьи и умрут все звери... Останется край сухих осинок. На восстановление природных ландшафтов и стабилизации экосистем потребуется несколько столетий», – написала Елена Шейдлина.

Девушка заявила, что пожары в Сибири – экологическая катастрофа, которая произошла вследствие незаконных вырубок и умышленных поджогов, прекратить которую можно только «совместной реакцией на происходящий ад».

Пост собрал почти 500 тысяч лайков и появился в десятках сообществ «ВКонтакте» и в СМИ. Елене Шейдлиной 23 года, она известный блогер с миллионами подписчиков в социальных сетях. Популярность ей принесла фотография – постановочные съёмки и создание космических и инопланетных образов без особенных затрат.

Напомним, 27 июля Баста обеспокоен ситуацией с пожарами в Сибири.