Известный блогер «сожгла» себя ради тушения пожаров в Сибири

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Известный блогер «сожгла» себя ради тушения пожаров в СибириРубрика: культура
02.08.2019 19:15
Фото из инстаграма instagram.com/sheidlina
Фотограф Елена Шейдлина из Санкт-Петербурга разделась ради экологического перформанса; пост с призывом потушить пожары в Сибири набрал почти полмиллиона лайков.
Известный блогер и фотограф Елена Шейдлина из Санкт-Петербурга устроила пугающую фотосессию в поддержку проблемы тушения лесных пожаров в Сибири. Вчера, 1 августа пост инстаграм-модель опубликовала фотосессию в своём аккаунте.
Девушка предстала в трёх образах – заросшей лесами, горящей и пепельно-чёрной Сибири.
«Нам оставят только мерзлую пустыню. Все остальное сгорит или продадут подешевле заграницу. Пересохнут ручьи и умрут все звери... Останется край сухих осинок. На восстановление природных ландшафтов и стабилизации экосистем потребуется несколько столетий», – написала Елена Шейдлина.
Девушка заявила, что пожары в Сибири – экологическая катастрофа, которая произошла вследствие незаконных вырубок и умышленных поджогов, прекратить которую можно только «совместной реакцией на происходящий ад».
Пост собрал почти 500 тысяч лайков и появился в десятках сообществ «ВКонтакте» и в СМИ. Елене Шейдлиной 23 года, она известный блогер с миллионами подписчиков в социальных сетях. Популярность ей принесла фотография – постановочные съёмки и создание космических и инопланетных образов без особенных затрат.
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...«Нам оставят только мерзлую пустыню. Все остальное сгорит или продадут подешевле заграницу. Пересохнут ручьи и умрут все звери... Останется край сухих осинок. На восстановление природных ландшафтов и стабилизации экосистем потребуется несколько столетий. Этот пожар- экологическая катастрофа, главной причиной которой стали в том числе — нелегальные вырубки лесов так называемыми «чёрными лесорубами», которые сначала поджигаются, а потом вывозят их в Китай. Тайга режется аккуратно — ломтями. Из космоса это выглядит как сыпь на теле больного. Пятно, словно лишай, расползается на север, по рукавам рек, по нитям дорог, обволакивает городки и поселки, которые без лесов даже из космоса кажутся посеревшими и больными…Прекратить все это возможно будет только совместной реакцией на происходящий ад» #сибирьгорит #гориттайга #потушитесибирь #мирспасисибирь Отдельное спасибо за помощь ребятам из Токио! Идея @s_h_u_r и @sheidlina Фотограф @s_h_u_r Флорист @daisuke_shim Грим @amazing_jiro Ассистент @akihikoizuchi
Напомним, 27 июля Баста обеспокоен ситуацией с пожарами в Сибири.
Никита Манько
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