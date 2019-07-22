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Известный блогер «сожгла» себя ради тушения пожаров в Сибири

Рубрика: культура

02.08.2019 19:15

Фото из инстаграма instagram.com/sheidlina

Фотограф Елена Шейдлина из Санкт-Петербурга разделась ради экологического перформанса; пост с призывом потушить пожары в Сибири набрал почти полмиллиона лайков.  

Известный блогер и фотограф Елена Шейдлина из Санкт-Петербурга устроила пугающую фотосессию в поддержку проблемы тушения лесных пожаров в Сибири. Вчера, 1 августа пост инстаграм-модель опубликовала фотосессию в своём аккаунте.

Девушка предстала в трёх образах – заросшей лесами, горящей и пепельно-чёрной Сибири.     

«Нам оставят только мерзлую пустыню. Все остальное сгорит или продадут подешевле заграницу. Пересохнут ручьи и умрут все звери... Останется край сухих осинок. На восстановление природных ландшафтов и стабилизации экосистем потребуется несколько столетий», – написала Елена Шейдлина.

Девушка заявила, что пожары в Сибири – экологическая катастрофа, которая произошла вследствие незаконных вырубок и умышленных поджогов, прекратить которую можно только «совместной реакцией на происходящий ад».

Пост собрал почти 500 тысяч лайков и появился в десятках сообществ «ВКонтакте» и в СМИ.  Елене Шейдлиной 23 года, она известный блогер с миллионами подписчиков в социальных сетях. Популярность ей принесла фотография – постановочные съёмки и создание космических и инопланетных образов без особенных затрат.

 
 
 
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...«Нам оставят только мерзлую пустыню. Все остальное сгорит или продадут подешевле заграницу. Пересохнут ручьи и умрут все звери... Останется край сухих осинок. На восстановление природных ландшафтов и стабилизации экосистем потребуется несколько столетий. Этот пожар- экологическая катастрофа, главной причиной которой стали в том числе — нелегальные вырубки лесов так называемыми «чёрными лесорубами», которые сначала поджигаются, а потом вывозят их в Китай. Тайга режется аккуратно — ломтями. Из космоса это выглядит как сыпь на теле больного. Пятно, словно лишай, расползается на север, по рукавам рек, по нитям дорог, обволакивает городки и поселки, которые без лесов даже из космоса кажутся посеревшими и больными…Прекратить все это возможно будет только совместной реакцией на происходящий ад» #сибирьгорит #гориттайга #потушитесибирь #мирспасисибирь Отдельное спасибо за помощь ребятам из Токио! Идея @s_h_u_r и @sheidlina Фотограф @s_h_u_r Флорист @daisuke_shim Грим @amazing_jiro Ассистент @akihikoizuchi

Публикация от Ellen Sheidlin (@sheidlina)

Напомним, 27 июля Баста обеспокоен ситуацией с пожарами в Сибири.

 

Никита Манько

Теги: экология блогер фотография Лесные пожары

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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