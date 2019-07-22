Красноярских чиновников из минлесхоза обвиняют в халатности

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Следователи СУ СКР по Красноярскому краю возбудили уголовное дело в отношении сотрудников регионального минлесхоза; их подозревают в том, что они не приняли мер по тушению пожаров.

Чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края обвиняют в халатности. По сообщению пресс-службы Следственного управления СКР по Красноярскому краю, с 22 марта по 1 августа должностные лица не приняли своевременно меры по ликвидации лесных пожаров. Это привело к распространению огня на большой территории. В настоящее время следователи устанавливают размер причинённого ущерба.

В рамках расследования уголовного дела решается вопрос о назначении и проведении всех необходимых экспертиз. В министерстве лесного хозяйства Красноярского края, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» проводятся обыски, а также допрашиваются свидетели.

В пожароопасные регионы направлены следователи Центрального аппарата СУ СКР. В состав группы вошли самые опытные следователи, криминалисты и эксперты. Уголовное дело находится на контроле руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Напомним, в начале июня арестовали министра лесного комплекса Иркутской области.