Красноярских чиновников из минлесхоза обвиняют в халатности

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Красноярских чиновников из минлесхоза обвиняют в халатностиРубрика: общество
02.08.2019 10:03
Фото с сайта pixabay.com
Следователи СУ СКР по Красноярскому краю возбудили уголовное дело в отношении сотрудников регионального минлесхоза; их подозревают в том, что они не приняли мер по тушению пожаров.
Чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края обвиняют в халатности. По сообщению пресс-службы Следственного управления СКР по Красноярскому краю, с 22 марта по 1 августа должностные лица не приняли своевременно меры по ликвидации лесных пожаров. Это привело к распространению огня на большой территории. В настоящее время следователи устанавливают размер причинённого ущерба.
В рамках расследования уголовного дела решается вопрос о назначении и проведении всех необходимых экспертиз. В министерстве лесного хозяйства Красноярского края, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» проводятся обыски, а также допрашиваются свидетели.
В пожароопасные регионы направлены следователи Центрального аппарата СУ СКР. В состав группы вошли самые опытные следователи, криминалисты и эксперты. Уголовное дело находится на контроле руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Напомним, в начале июня арестовали министра лесного комплекса Иркутской области.
Анатолий Якимов
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