Кровоточащий гриб нашли под Новосибирском

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Кровоточащий гриб нашли под НовосибирскомРубрика: общество
02.08.2019 10:19
фото со страницы группы «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Гриб белого цвета с кровавыми каплями на шляпке напугал новосибирцев; гиднеллум Пека ещё называют кровавым зубом.
Фотографии гриба с кровавыми каплями на шляпке выложили пользователи в группе «ЧП Новосибирск».
«Обнаружили в лесу такой странный гриб! Кто знает что это за гриб и сильно ли он опасен?» – спросил пользователь (орфография и пунктуация автора сохранена, прим. Сиб.фм).
Многие начали шутить, что это вывернутый наизнанку мухомор.
На самом деле гриб называется гиднеллум Пека или «кровавый зуб». Произрастает в хвойных лесах, предпочитает соседство с пихтой. Относится к несъедобным, но и не токсичным грибам.
Напомним, в начале июля на новосибирских улицах появились в продаже первые белые грибы.
Татьяна Картавых
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