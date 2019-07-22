Кровоточащий гриб нашли под Новосибирском

фото со страницы группы «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Гриб белого цвета с кровавыми каплями на шляпке напугал новосибирцев; гиднеллум Пека ещё называют кровавым зубом.

Фотографии гриба с кровавыми каплями на шляпке выложили пользователи в группе «ЧП Новосибирск».

«Обнаружили в лесу такой странный гриб! Кто знает что это за гриб и сильно ли он опасен?» – спросил пользователь (орфография и пунктуация автора сохранена, прим. Сиб.фм).

Многие начали шутить, что это вывернутый наизнанку мухомор.

На самом деле гриб называется гиднеллум Пека или «кровавый зуб». Произрастает в хвойных лесах, предпочитает соседство с пихтой. Относится к несъедобным, но и не токсичным грибам.

Напомним, в начале июля на новосибирских улицах появились в продаже первые белые грибы.