Лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае

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Лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском краеРубрика: проиcшествия
02.08.2019 17:53
фото PIXABAY.COM
В Минусинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти ребёнка; девочка пыталась напугать лошадь.
На одной из улиц села Прихолмье Минусинского района местные жители нашли тело восьмилетнего ребёнка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.
По предварительным данным, 1 августа примерно в пять часов вечера девочка гуляла вместе со своей подружкой. В какой-то момент дети заметили лошадь, которую решили напугать. Девочка подбежала к животному и подпрыгнула на месте. Испуганный жеребец отреагировал вполне ожидаемо: он лягнул ребёнка задней ногой. От полученной травмы головы девочка умерла.
Правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Напомним, в начале июля девочка получила травму после падения с тёмной лошади.
Никита Минин
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