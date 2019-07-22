Лошадь убила восьмилетнюю девочку в Красноярском крае

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В Минусинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти ребёнка; девочка пыталась напугать лошадь.

На одной из улиц села Прихолмье Минусинского района местные жители нашли тело восьмилетнего ребёнка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 1 августа примерно в пять часов вечера девочка гуляла вместе со своей подружкой. В какой-то момент дети заметили лошадь, которую решили напугать. Девочка подбежала к животному и подпрыгнула на месте. Испуганный жеребец отреагировал вполне ожидаемо: он лягнул ребёнка задней ногой. От полученной травмы головы девочка умерла.

Правоохранительные органы пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, в начале июля девочка получила травму после падения с тёмной лошади.