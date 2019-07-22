Ловкий кемеровский лесоруб выпрыгнул из багажника авто похитителей

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Коллеги по работе пытались привезти неудачливого лесоруба к боссу в багажнике машины, но у них не получилось.

В Кемеровской области перед судом предстанут двое жителей Гурьевского района, обвиняемых в незаконном лишении свободы мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Правоохранительные органы установили, что у 21-летнего пострадавшего возник конфликт с его работодателем. Босс попросил двух рубщиков леса доставить к нему провинившегося работника. Молодой человек отказался поехать вместе со своими коллегами, за что те его избили и засунули в багажник автомобиля. Но руки у лесоруба оказались ловкие: на ходу он вскрыл замок и выпрыгнул из машины. Когда юноша добежал до дома, он вызвал полицию, которая и задержала похитителей-неудачников.

Свою вину мужчины не признают.

Напомним, 26 июля стало известно, что серийный похититель велосипедов предстанет перед судом в Новосибирске.