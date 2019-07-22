Масштабную задачу поставил перед аграриями губернатор Новосибирской области

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Новосибирской области предстоит увеличить объёмы сельхозпроизводства, экспорта и повысить эффективность; наибольшее внимание участников «Дня поля» было направлено на изучение эффективных цифровых технологий в отрасли.

Межрегиональный «День поля-2019» стартовал в Новосибирске 2 июля. Организатором мероприятия выступило правительство Новосибирской области. На его открытии губернатор региона Андрей Травников обозначил задачи по увеличению выпуска сельхозпродукции, экспорта и повышению конкурентоспособности аграрного сектора региона.

«С каждым годом "День поля" становится масштабнее, интереснее и полезнее. Агропромышленный комплекс Новосибирской области и всей страны за последние десятилетия пережил разные этапы, успешно выполнив задачу по обеспечению продовольственной безопасности. На повестке новая задача – увеличение объёмов производства и экспорта, повышение эффективности, для того чтобы быть конкурентоспособным на мировых рынках», – отметил Андрей Травников.

Глава региона добавил, что для достижения намеченных целей вместе с ресурсами также потребуются знания и опыт. В этом плане «Дни поля» играют важную роль, так как на них местные сельхозпроизводители знакомятся с передовыми опытом отрасли.

Эффективные цифровые технологии и их внедрение в производство стали главной темой мероприятия. В Новосибирской области с каждым годом становится больше сельхозпредприятий, использующих «цифру». Аграриям уже очевидна выгода от использования систем точного земледелия на спутниковой навигации, так как они помогают серьёзно оптимизировать расход ГСМ, семян, средств защиты растений, удобрений. А это в свою очередь способствует повышению урожайности и снижает себестоимость производимой продукции.

Вместе с этим цифровые технологии ускоряют получение господдержки. Только за первое полугодие 2019 года на нужды новосибирских сельхозпроизводителей из консолидированного бюджета выделили около 1,8 млрд рублей. В регионе с 2018 года действует информационная система «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Новосибирской области», разработанная местным минсельхозом и департаментом информатизации. Эта мера позволила сократить сроки доведения финансовых средств до сельхозпроизводителей более чем на месяц.

Впервые на «Дне поля» техника была показана за реальной работой. Гости мероприятия познакомились с посевами перспективных отечественных сортов, гибридов зерновых и зернобобовых культур, льна-кудряша и рапса, кукурузы, подсолнечника, подобранных с учётом природно-климатических условий Новосибирской области.

На «Дне Поля» было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ООО «Клаас Восток» по обеспечению организаций агропромышленного комплекса Новосибирской области сельскохозяйственной техникой.

Напомним, в августе глава аграрного комитета Заксобрания Новосибирской области прокомментировал животноводческую инициативу.